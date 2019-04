NILTON FUKUDA/ESTADAO O Google fez parceria com marcas como JBL, LG, Samsung, Sony e TCL

A partir desta semana, os brasileiros já podem contar com o Google Assistant além do celular: nessa semana, o Google anunciou que liberou o assistente de voz para produtos como caixas de som conectadas e televisões, por exemplos. Com o recurso, agora é possível, por exemplo, falar “OK Google” e pedir para uma TV começar a exibir um filme do Netflix, sem clicar em nenhum botão. A empresa anunciou que já estão disponíveis 30 dispositivos de cerca de 10 marcas, como Samsung, JBL, Sony e LG, com integração ao Assistant no País.

Entre eles, está a primeira caixa de som conectada vendida no Brasil com suporte ao Assistant em português: trata-se de um aparelho da JBL, que custa a partir de R$ 1,2 mil. Segundo a gigante americana, o preço das televisões compatíveis com o Assistant varia de R$ 1,9 mil a R$ 18 mil.

Desde 2017, o Assistant já estava disponível em português, mas apenas em celulares Android e iOS. De lá para cá, o português se tornou a segunda língua mais usada no assistente, só atrás do inglês.

Além de tornar possível a interação por voz em português, o Google Assistant também pretende ser uma central da casa conectada. Em evento nesta semana em São Paulo, o Google chegou a apresentar usos sofisticados do Assistant dentro da casa: cortinas, luzes, aparelhos de ar condicionado e até cafeteiras inteligentes podiam ser acionados pela voz. A ideia da empresa é que o usuário possa, por exemplo, dizer algo como “OK Google, hora da meditação” para a TV colocar um vídeo de meditação, a cortina se fechar e a luz ser ajustada.

Entre a lista de novos dispositivos, faltou um importante: a caixa de som conectada Google Home, que já é amplamente usada nas residências dos Estados Unidos. Ainda não há previsão de lançamento do aparelho no Brasil.