Google Terceira versão do Chromecast chega ao Brasil por R$ 50 a menos que sua antecessora

A terceira geração do Chromecast, dispositivo do Google que permite a transmissão de conteúdos do smartphone para a TV, chega nesta terça-feira, 5, ao Brasil. Lançado em outubro do ano passado nos Estados Unidos, o aparelho traz melhorias na performance – com velocidade até 15% superior – e poucas mudanças no design na comparação com a segunda versão, vendida no País desde 2016. O “novo” Chromecast já está disponível no varejo físico e online, a partir de R$ 349

Nos EUA, o aparelho é vendido por US$ 35, nas cores preto e branco – as duas também chegarão ao Brasil. Além da melhoria no desempenho interno, a principal novidade desta versão é a possibilidade de integração do Chromecast com as caixas de som inteligentes do Google, a linha Google Home. Agora, por exemplo, é possível pedir ao assistente virtual para que, por exemplo, ele toque determinada música via Chromecast.

A nova versão também recebeu incrementos na tecnologia já existente: segundo o Google, o Chromecast é capaz de suportar vídeos de 60 fps (quadros por segundo, em português) em 1080p (Full HD) – a segunda versão suportava apenas a qualidade inferior de 720p (HD).

Outra novidade aparece quando o usuário não estiver transmitindo vídeos. O dispositivo permite personalizar as imagens que aparecem na TV, com as fotos armazenadas no Google Fotos do usuário.