Google Nova versão do Chromecast será vendida em duas cores, diz Google

O Google lançou nesta terça-feira, 9, a terceira geração do Chromecast, seu dispositivo que permite a transmissão de conteúdos do smartphone para a TV. A nova versão será vendida em duas cores e custará US$ 35 nos EUA – por enquanto, o Google não anunciou quando o dispositivo começará a ser vendido no Brasil.

A principal novidade desta versão é a possibilidade de integração do Chromecast com as caixas de som inteligentes do Google, a linha Google Home. A empresa promete disponibilizar nos próximos meses a possibilidade de usuários pedirem ao assistente virtual para que, por exemplo, toque determinada música via Chromecast.

A nova versão também recebeu incrementos na tecnologia já existente. Segundo o Google, dessa vez o Chromecast é 15% mais rápido e suporta vídeos de 60 fps (quadros por segundo, em português) em 1080p, uma resolução maior do que a de 720p suportada pela última versão.

Outra novidade aparece quando o usuário não estiver transmitindo vídeos. O dispositivo permite personalizar as imagens que aparecem na TV, com as fotos armazenadas no Google Fotos do usuário.

O dispositivo já está à venda na Austrália, Canadá, Dinamarca, Finlândia, Grã-Bretanha, Japão, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Cingapura, Suécia e nos Estados Unidos. Outros países devem recebem o produto somente em 2019.