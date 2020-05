Usuários adeptos do modo noturno em celulares já podem habilitar a função no Google. Depois de aplicativos como WhatsApp e Twitter oferecerem a opção, o Google anunciou nesta terça-feira, 19, que seu app de buscas já suporta o modo nos smartphones.

Alguns aplicativos da empresa e o seu próprio sistema operacional Android já rodavam com a opção que altera o fundo da tela para uma cor mais escura, mas o canal principal de buscas ainda não estava incluso. A novidade ainda deve demorar alguns dias para chegar em todos os celulares, mas deve, aos poucos, ficar disponível nas próximas semanas.

Para habilitar o modo escuro, é necessário ter a versão mais recente do aplicativo. Nos dispositivos com Android 10, iOS 13 e superiores, o app de buscas entra automaticamente no modo escuro se as configurações do celular estiverem ajustadas para a função. No caso das versões de Android 9, iOS 12 e anteriores dos dois sistemas operacionais, o ajuste pode ser feito a partir das configurações.

Starting today & fully rolling out this week, dark mode is now available for the Google App on Android 10 and iOS 12/13. By default, the Google App will reflect your device’s system settings in Android 10 & iOS 13. If that’s set to a dark theme, the app will be in dark mode…. pic.twitter.com/ZqSD33ZhNt