Jeans Mortensen/The New York Times Novo alto-falante com tela inteligente irá integrar a linha do Google Home, segundo site

O Google está se preparando para lançar uma caixa de som conectada com tela até o final do ano. Segundo o site Nikkei Asian Review, o novo aparelho vai concorrer diretamente com o Echo Show, produto da rival Amazon, que hoje lidera o setor.

O novo alto-falante completará a linha de assistentes pessoais inteligentes Google Home e é aposta da empresa para concorrer diretamente com a Alexa, assistente da Amazon. Atualmente, além da versão padrão do Google Home, há o econômico Home Mini e o Home Max.

Não é a primeira vez que o Google aposta em caixas de som conectadas com tela – a tecnologia é base do Smart Display, plataforma lançada pela empresa no começo do ano, durante a feira internacional de tecnologia Consumer Electronics Show (CES), em parceria com a Lenovo, JBL, LG e Sony. Com o novo produto, porém, a gigante americana dá um novo passo ao decidir também fabricar um produto com a tecnologia.

As telas servirão para os usuários assistirem a vídeos do YouTube, verificarem o calendário e visualizarem mapas. No entanto, os novos modelos ainda dependerão de comandos de voz para serem controlados.

Segundo fontes, a meta do Google é fabricar 3 milhões de unidades no primeiro lote do alto-falante com tela. O plano é considerado ambicioso por analistas, levando em consideração que a Amazon conseguiu fabricar apenas 315 mil unidades em 2017, quando lançou o Echo Show.

Durante todo o ano passado, 35 milhões de alto-falantes inteligentes foram vendidos no mundo, segundo a empresa Canalys. A Amazon foi a que mais vendeu, sendo responsável por 63% do mercado, contra 32% do Google.