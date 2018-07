Beck Diefenbach/Reuters O Nexus é o atual celular do Google, com fabricação pela HTC

O Google anunciou, na manhã desta terça-feira, 20, que vai realizar um evento de lançamento de produtos no próximo dia 4 de outubro. A confirmação do evento e a presença de um objeto geométrico com o formato de um celular aumentou a expectativa de que a empresa deve anunciar novos dispositivos móveis – entre eles, uma nova linha de smartphones, o Pixel.

Segundo rumores no Vale do Silício, o Google deve deixar de lado a marca Nexus, com a qual lançou smartphones nos últimos anos. O Nexus deve ser substituído pelo Pixel como aparelho para mostrar a potência do sistema operacional Android.

Em sua primeira versão, o smartphone Pixel deve ser fabricado pela chinesa HTC – que também cuidou de algumas versões do Nexus nos últimos anos.

Segundo o site AndroidPolice, especializado no sistema operacional do Google, o Pixel deverá ter duas versões: uma com tela de 5 polegadas e outra com 5,5 polegadas.

Além disso, espera-se que o Google revele no evento o preço do Google Home, assistente pessoal que, com ajuda de inteligência artificial, poderá ser uma central da casa conectada. Seu maior rival hoje no mercado é o Amazon Echo, que conta com a assistente pessoal Alexa.

O lançamento acontece apenas algumas semanas depois que a Apple lançou o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus.