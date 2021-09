David Paul Morris/Bloomberg O Google Pixel Fold é esperado para o quarto trimestre, ao lado do Google Pixel 6 Pro, outro smartphone da empresa

Depois de fabricantes como Samsung e Huawei apresentarem smartphones dobráveis nos últimos anos, o Google deve ser a próxima empresa a entrar neste mercado. Novos rumores apontam que a gigante de tecnologia deve revelar um celular dobrável até o final do ano – o aparelho provavelmente se chamará Google Pixel Fold.

A informação foi publicada no Twitter por David Naranjo, diretor sênior da Display Supply Chain Consultants, empresa que analisa a indústria de telas. Ele compartilhou uma lista dos aparelhos que devem chegar ao mercado neste segundo semestre de 2021 equipados com painéis OLED com tecnologia LTPO (sigla em inglês para óxido policristalino de baixa temperatura). O Google Pixel Fold é esperado para o quarto trimestre, ao lado do Google Pixel 6 Pro, outro smartphone da empresa.

Ainda não há informações específicas sobre como será o aparelho dobrável. Há a expectativa de que ele seja uma versão flexível do Pixel 6, que deve ser apresentado em um evento da empresa em 19 de outubro.

O Google chega tarde ao mercado de celulares dobráveis. A Samsung, por exemplo, revelou seu primeiro modelo de Galaxy Fold em 2019 e a categoria já está na terceira geração, que foi anunciada nesta semana no Brasil por até R$ 13,8 mil. A fabricante sul-coreana também tem a linha Galaxy Z Flip, que fecha na vertical como os antigos celulares flip – o Galaxy Z Fold 3 está em pré-venda no País por até R$ 7,5 mil.