Google/Divulgação Google Nest Mini 2 chegará ao Brasil até o fim do ano

Entre os diversos anúncios feitos nesta terça, 15, o Google revelou que vai trazer ao Brasil o Nest Mini 2, novíssima versão da caixa conectada da empresa. A empresa ainda não revelou data ou preço - nos EUA, sairá por US$ 50 - do dispositivo no País. A companhia prometeu apenas que deve chegar até o final de 2019.

A novidade deve acirrar ainda mais a disputa do nascente mercado de caixas conectadas no Brasil. No começo de outubro, a Amazon revelou a chegada da família Echo ao País, incluindo o Dot, que deve ser o principal concorrent do Nest Mini - custará R$ 350. Além disso, outros fabricantes de hardware, incluindo Sony, Positivo, Multilaser, estão lançando produtos compatíveis com assistentes virtuais de Amazon e Google.

A principal novidade do Nest Mini 2 é que ele terá botões para ajuste de volume e pausa – essas opções de controle foram eliminadas da versão anterior porque o recurso acidentalmente gravava áudios. Ele terá alto-falantes 40% mais graves e a melhoria de 80% na velocidade do Google Assistente. O aparelho terá um suporte para ser fixado na parede.

O dispositivo é feito a partir de garrafas PET 100% recicladas e terá quatro cores: branco, preto, rosa e azul.