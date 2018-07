Leia mais GoPro lança drone e nova versão da câmera Hero

A fabricante de câmeras GoPro anunciou nesta terça-feira, 8, que vai fazer o recall de aproximadamente 2,5 mil drones Karma. Anunciados em meados de setembro e disponíveis para venda há duas semanas no mercado norte-americano, os aparelhos serão substituídos porque estavam "perdendo energia durante o uso".

As ações da GoPro caíram 4,7% com o anúncio. Os drones Karma, que acompanham a mais recente câmera topo de linha da empresa, a Hero 5, eram cotados por analistas como uma das novas alternativas da empresa para seguir em frente. A GoPro disse que pretende resolver o problema com os aparelhos o mais rápido possível.

"Às vezes, o gerenciamento para ter os produtos o mais rápido o possível no mercado gera alguns problemas", disse o analista da consultoria Oppenheimer & Co, Andrew Uerkwitz. Para ele, a GoPro pode ter minimizado o impacto do recall ao fazê-lo próximo ao lançamento do produto, quando apenas usuários fanáticos da marca costumam comprar os aparelhos. "São usuários fiéis: dificilmente sua confiança na GoPro deixará de existir."

O drone Karma estava sendo vendido nos Estados Unidos por US$ 799. Três modelos da GoPro são compatíveis com o drone: o Hero 4, e os novos Hero 5 Black e Hero 5 Session, anunciados pela empresa nesta segunda-feira. Há kits do Karma que serão vendidos por US$ 999, com a câmera Hero 5 Session, e US$ 1099, com a Hero 5 Black.