Supreme Aparelho vai ter duas cores: vermelho e preto

Uma das grifes em alta nos últimos anos, a americana Supreme costuma lançar produtos bem inusitados – como tijolos e jarras de leite com sua marca, bem como a tradicional camiseta branca e seu logo. O último produto da vez foi um celular simples (feature phone), feito em parceria com a fabricante BLU, de Miami.

Para quem quiser ostentar a marca, no entanto, será preciso dar um passo atrás no mundo da tecnologia: o aparelho é um celular bem simples, com teclado, tela de 2,4 polegadas, modem 3G, uma câmera VGA e armazenamento de incríveis 128 MB.

É uma versão adulterada do Zoey 2.4, celular da BLU que custa US$ 33 no mercado americano – o dispositivo da Supreme, no entanto, não teve seu preço divulgado ainda. Não é difícil imaginar, porém, que ele será bem mais caro só por carregar a marca da empresa.

No entanto, também não poderá ser tão caro assim – afinal, é um celular simples, mas que pode servir para a balada, o jogo de futebol ou o bloquinho de carnaval. É para quem quiser ostentar, mas sem se preocupar demais se o aparelho quebrar ou for roubado.