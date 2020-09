Apple Com os dois novos lançamentos, a Apple completa sua linha de tablets com quatro modelos: iPad Pro, iPad Air, iPad e iPad Mini

Investindo em sua linha de tablets, a Apple lançou nesta terça-feira, 15, dois novos modelos de iPad: a quarta geração do iPad Air e a oitava geração do iPad. Mesmo sem data para chegar ao Brasil, as novidades já tem preço: o iPad Air chegará por R$ 7 mil e o iPad 8ª geração por R$ 4 mil.

Os novos aparelhos já irão receber o iPadOS 14, sistema operacional específico de tablets que a Apple utiliza desde o ano passado e que foi lançado oficialmente nesta quarta-feira, 16. Além disso, o novo iPad Air, modelo da linha de tablets da Apple conhecido por sua leveza e praticidade, vai chegar em cinco cores – além de preto e prata, vai ter rosa dourado, azul e verde. A tela será de 10,9 polegadas.

Com os dois novos lançamentos, a Apple completa sua linha de tablets com quatro modelos: iPad Pro, iPad Air, iPad e iPad Mini, cada um voltado para uma característica própria de funcionamento para atender as diferentes demandas de desempenho e preço. Os modelos mais baratos servem para atender quem busca um dispositivo para leitura e anotações; já os mais caros podem ajudar quem busca um substituto para um computador ou quer fazer uso profissional, com vídeo, áudio ou textos.

Confira o comparativo entre os diferentes modelos de iPad da Apple:

Tela

iPad Mini: Retina, de 7,9 polegadas

iPad (8ª geração): Retina, de 10,2 polegadas

iPad Air: Liquid Retina, de 10,9 polegadas

iPad Pro: Liquid Retina, de 11 polegadas ou 12,9 polegadas

Processador

iPad mini: Chip A12 Bionic

iPad (8º geração): Chip A12 Bionic

iPad Air: Chip A14 Bionic

iPad Pro: Chip A12Z bionic

Memória e Armazenamento

iPad mini: 3GB de RAM e opções de armazenamento de 64GB e 256GB

iPad (8º geração): 3GB de RAM e opções de armazenamento de 32GB e 128GB

iPad Air: Opções de armazenamento de 64GB e 256GB. RAM não informado

iPad Pro: 6GB de RAM e opções de armazenamento de 128GB, 256GB, 512GB e 1TB

Câmeras

iPad Mini: Na traseira, câmera grande-angular de 8MP. Câmera frontal de 7MP, com gravação de vídeo HD de 1080p

iPad (8ª geração): Na traseira, câmera grande-angular de 8MP. Câmera frontal de 1,2MP, com gravação de vídeo HD de 720p

iPad Air: Na traseira, câmera grande-angular de 12MP. Câmera frontal de 7MP, com gravação de vídeo HD de 1080p

iPad Pro: Na traseira, uma câmera grande-angular de 12MP e outra ultra-angular de 10MP. Câmera frontal de 7MP, com gravação de vídeo HD de 1080p

Entradas

iPad Mini: Lightning

iPad (8ª Geração): Lightning e Smart Connector

iPad Air: USB-C e Smart Connector

iPad Pro: USB-C e Smart Connector

Implementado pela Apple em 2015, o Smart Connector é um tipo de entrada com três pequenos plugs para conectar o iPad com teclados, carregadores e outros dispositivos.

Preço

Os preços dos aparelhos variam conforme a capacidade de armazenamento e a se o aparelho se conecta à internet apenas via Wi-Fi ou tem espaço para inserção de um chip de operadora para o uso de pacote de internet.

iPad Mini:

64 GB:R$ 4,8 mil

64 GB + celular: R$ 6,4 mil

256 GB: R$ 6,5 mil

256 GB + 4G: R$ 8,1 mil

iPad (8ª geração):

32 GB: R$ 4 mil

32 GB + 4G:R$ 5,6 mil

128 GB: R$ 5,2 mil

128 GB + 4G: R$ 6,8 mil

iPad Air:

64 GB:R$ 7 mil

64 GB + celular: R$ 8,6 mil

256 GB: R$ 8,7 mil

256 GB + 4G: R$ 10,3 mil

iPad Pro 11 polegadas:

128 GB: R$ 10 mil

128 GB + 4G: R$ 11,7 mil

256 GB: R$ 11,2 mil

256 GB + 4G: R$ 12,9 mil

512 GB: R$ 13,5 mil

512 GB + 4G: R$ 15,2 mil

1 TB: R$ 15,8 mil

1 TB + 4G: R$ 17,5 mil

iPad Pro 12,9 polegadas:

128 GB: R$ 12,5 mil

128 GB + 4G: R$ 14,2 mil

256 GB: R$ 13,7 mil

256 GB + 4G: R$ 15,4 mil

512 GB: R$ 16 mil

512 GB + 4G: R$ 17,7 mil

1 TB:R$ 18,3 mil

1TB + 4G: R$ 20 mil

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas