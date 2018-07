SÃO PAULO – Há espaço para uma terceira categoria entre um laptop e um smartphone? Essa foi a pergunta feita por Steve Jobs em janeiro de 2010. Três meses depois, no dia 3 de abril, as imensas filas em frente a lojas física da Apple com gente ansiosa por comprar o recém-nascido iPad mostrariam que sim.

A Apple criava naquele momento uma nova categoria de dispositivo móvel. O objetivo era permitir algo mais prático que um computador, mas que não limitasse as possibilidades de uso (devido ao tamanho de tela) como faziam os smartphones (categoria, aliás, também inaugurada pela Apple, em 2007, com o iPhone).

A dúvida sobre a “necessidade” de um produto desse – que nada mais é do que um “iPhonezão”, apelido que ganhou lá trás em 2010, bem antes de o iPhone 6 Plus dar as caras – ainda é parte de discussões acaloradas no meio tecnológico. Mas os 250 milhões de unidades vendidas do tablet, em seus diversos modelos até janeiro deste ano, talvez seja um indicador de que essa resposta importe pouco.

Veja agora os principais momento da evolução desse dispositivo que marcou os últimos cinco anos:

• Janeiro de 2010 - Steve Jobs apresenta o “revolucionário” produto que se colocaria exatamente no meio de smartphones e notebooks (e que definitivamente não seriam os netbooks).

• 3 de abril de 2010 - Os primeiros iPads chegam às lojas para atender a demanda de centenas de milhares de entusiastas de novas tecnologias (e fãs da Apple). De acordo com a empresa de Steve Jobs, foram 300 mil iPads vendidos naquele dia – outros 2 milhões seriam comercializados nos 60 dias seguintes.

FOTO: Getty Images FOTO: Getty Images

• Março de 2011 - Visivelmente debilitado, Steve Jobs sobe ao palco para apresentar ao mundo o iPad 2. Na ocasião, ela chama 2010 de “o ano do iPad”. Entre abril e dezembro, foram 15 milhões de unidades vendidas – o que rendeu à Apple quase US$ 10 bilhões de receita. O cofundador da Apple aproveitou para brincar com a concorrência, dizendo que 2011 seria o ano em que todos copiaram o iPad e lançariam suas versões de tablets – naquela época, a Apple ainda lançava produtos antes da concorrência – dito e feito. Jobs morreria em outubro daquele após uma parada respiratória, resultado de complicações causadas por anos de luta contra um câncer pancreático.

• Março de 2012 - Tim Cook sobe ao palco pela primeira vez no lugar de Jobs para mostrar aquele que seria o iPad de 3ª geração (chamado pela Apple apenas de “iPad” e não “iPad 3″ como se esperava). O novo CEO falava então de uma era “pós-PC”. A Apple, segundo Cook, era responsável por três dos dispositivos mais importantes dessa era: os iPods, os iPhones e, claro, os iPads. Esse modelo anunciaria um ano confuso para a Apple. Isso porque em 2012, a empresa lançava produtos que logo sumiriam das prateleiras, dando lugar a novas versões deles mesmos, um deles era o próprio iPad 3; o outro seria lançado em setembro, o iPhone 5.

• Novembro de 2012 - Meses depois de lançar um novo iPad, a Apple vem a público e coloca o iPad 4 nas ruas. O anúncio pegou de surpresa quem esperava apenas o anúncio de um iPad com tela menor, um intermediário entre o iPhone e o iPad de 9,7 polegadas. Este último, de fato foi apresentado. Com tela de 7,9″, nascia ali a primeira versão do chamado iPad mini.

• Novembro de 2013 - Um ano depois, a Apple abandona a estratégia de chamar o iPad apenas de iPad e lança o iPad Air, uma manobra de marketing para chamar atenção para o fato de terem conseguido criar um tablet mais fino e leve que os do mercado. Na ocasião, chegava ao mercado também o iPad mini 2, uma versão atualizada do irmão menor do tablet da Apple.

• Outubro de 2014 - Ainda com a ressaca das boas vendas dos recém-lançados iPhone 6 e 6 Plus, a Apple coloca no mercado mais um iPad grandalhão, o iPad Air 2, e outra atualização do seu iPad mini, já na 3ª geração. Com isso, a Apple selava sua loja com dispositivos mobile de possivelmente todos os tamanhos imaginados até a data. No seu catálogo, estavam o iPhone 5s com 4″; o iPhone 6 com 4,7″; o iPhone 6 Plus com 5,5″; o iPad Mini 3 com 7,9″; o iPad Air 2 com 9,7″; o MacBook Air com 11″; o Macbook Air e Pro com 13″; o Macbook Pro com 15″; e os iMacs com telas de 21,5″ a 27″. Isso se ignorarmos o iPod Nano com 2,5″ e o iPod Touch de 4″. No mesmo evento em 2014, a Apple apresentaria um novo dispositivo – e outro tamanho de tela –, marcando aquele que seria o primeiro produto realmente construído dentro da gestão de Tim Cook: o relógio Apple Watch (de até 1,7″), com data de pré-venda para o próximo dia 10.