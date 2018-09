Foto: NYT Nesta quarta-feira, 12 de setembro, a Apple anunciou três novos celulares em evento na sua sede na Califórnia. Dois deles são versões de alto padrão: o iPhone XS e seu “irmão maior”, o iPhone XS Max. A empresa anunciou também o iPhone XR, uma versão mais “econômica”, que chegará ao mercado americano com o valor de US$ 749. A seguir, confira as principais novidades do iPhone XS.

Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A tela dos novo iPhones topo de linha da Apple é “infinita”, quase sem bordas, seguindo o design apresentado em 2017 com o iPhone X. A tela dos iPhones XS e XS Max são feitas de OLED e têm, respectivamente, 5,8 polegadas e 6,5 polegadas.

Foto: Jim Wilson/NYT A parte técnica das câmeras não mudaram muito. No lado traseiro, o iPhone XS e XS duas lentes de 12 MP (uma teleobjetiva e uma grande angular). Na frente, uma câmera de 7 MP, que funciona combinada ao sistema de reconhecimento facial do aparelho. Além disso, um novo chip de processamento, o A12 Bionic, permite que as fotografias sejam as melhores possíveis. Esse sistema é capaz de captar diversos frames para reunir os melhores elementos em uma única fotografia, e também alterar a profundidade de campo de cada imagem depois da foto ser tirada

Foto: Jim Wilson/NYT A Apple anunciou que o iPhone XS e o XS Max terão um novo chip de processamento, o A12 Bionic, que melhora o desempenho do aparelho. Segundo a empresa, ele é capaz de processar 5 trilhões de operações por minuto, enquanto seu antecessor, o A11 Bionic, presente no iPhone X, processava 600 bilhões de operações por minuto.

Foto: Reuters/Stephen Lam A bateria dos dois celulares evoluíram em relação à última versão do iPhone: o XS promete 30 minutos a mais de bateria, enquanto o XS Max promete um adicional de uma hora e meia.

Foto: Justin Sullivan/AFP A versão do sistema operacional dos dois aparelhos é o iOS 12, anunciada no evento WWDC 2018, que aconteceu em junho. Entre outros recursos, o sistema vem equipado com ferramentas que pretendem melhorar bem-estar de usuários, como funções que permitem omitir notificações na tela do iPhone quando ele estiver em modo “não perturbe”.

Foto: Reuters/Stephen Lam Os dois celulares estarão disponíveis na cor ouro, prata e cinza espacial

Foto: AP/Marcio Jose Sanchez A pré-venda dos dois aparelhos começa nesta sexta-feira, 14. Eles chegam às lojas dos Estados Unidos no dia 21 de setembro. Ainda não há data prevista para a chegada ao Brasil.