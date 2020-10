Apple/Reprodução O HomePod Mini da Apple é a nova caixa de som conectada da marca

A Apple anunciou em evento nesta terça-feira, 15, a sua nova caixa de som conectada: o HomePod mini, que é uma versão compacta do HomePod, lançado em 2018. O aparelho custará US$ 99 nos Estados Unidos.

Em formato esférico, o HomePod mini tem um tecido macio, para facilitar a acústica. Uma das habilidades do sistema acústico do aparelho é a de fazer som ambiente por diversos ambientes da casa, ou até mesmo ser combinado para criar um sistema estéreo em uma sala.

O HomePod terá integração com o iPhone com ajuda da assistente virtual Siri. Além disso, o HomePod mini poderá se integrar a outros dispositivos de casa conectada, por meio do app HomeKit.

Na apresentação do produto nesta terça, a Apple não cita o Spotify entre os aplicativos que poderão ser usados com o HomePod mini. As duas empresas estão se enfrentando por conta da comissão cobrada pela Apple em sua loja de aplicativos – e também porque o Spotify diz que a Apple está se aproveitando da loja para promover o Apple Music.

O primeiro HomePod da Apple foi lançado em 2018 por US$ 349, um valor mais alto se comparado com os concorrentes Echo, da Amazon, ou Google Home. O novo HomePod mini parece uma aposta da empresa para tentar competir no mercado com um preço mais acessível.

