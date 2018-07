Foto: divulgação Headset Vive Focus, da HTC, que pode ser utilizado sem ser ligado à um computador

A HTC exibiu nesta terça-feira, 14, o Focus, primeiros óculos de realidade virtual autônomos, que podem ser utilizados sem a necessidade de estarem ligados a um computador, smartphone ou videogame. O aparelho pode, assim, ser utilizado em qualquer lugar, e conta com sensores de movimento próprios.

A exibição do produto aconteceu na na conferência Vive Developer, realizada em Pequim. O Focus terá uma tela de alta definição AMOLED, uma alça de cabeça rotativa e um controle que poderá ser pareado com o óculos. Graças à autonomia do sistema, o dispositivo poderá ser utilizado em lugares de difícil acesso, como trens e aviões.

O design do Vive Focus une referências do PlayStation VR e do Vive, óculos atualmente vendido pela HTC. O produto será disponibilizado na cor azul.

Por enquanto, a HTC pretende comercializar o Vive Focus apenas na China. Preço e data de lançamento ainda não foram divulgados pela empresa. Hoje, o HTC Vive, atual aparelho de realidade virtual da chinesa, desenvolvido em parceria com a Valve (Half Life, DotA), custa US$ 599 nos EUA.