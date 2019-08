Helvio Romero/Estadão Huawei abrirá novos pontos de venda físicos no Brasil; P30 Pro (foto) terá promoção

A fabricante chinesa Huawei vai abrir três novos quiosques no Brasil nesta semana, nas cidades de Campinas, Rio de Janeiro e Brasília. A informação foi revelada em entrevista exclusiva ao Estado nesta terça-feira, 6. Com os pontos de venda, a empresa pretende reforçar sua marca no País e se aproximar do consumidor – apesar de novata no mercado brasileiro, a Huawei é a segunda maior fabricante de celulares do mundo.

A inauguração do ponto de venda em Campinas será nesta quarta-feira, 7, no Shopping D. Pedro. No Rio de Janeiro, a Huawei vai abrir o quiosque na quinta-feira, 8, no Barra Shopping. A última inauguração será na sexta-feira, 9, no Park Shopping, em Brasília. Os quiosques venderão os celulares P30 Pro e P30 Lite, assim como as capinhas dos aparelhos e também fones de ouvido.

“Queremos analisar a necessidade dos consumidores regionalmente”, afirmou Alessandra Ribeiro, gerente da área de vendas da Huawei no Brasil. “O Brasil é muito grande, cada região tem uma procura diferente”, disse.

Até então a Huawei tinha apenas dois pontos de venda de aparelhos, inaugurados em julho no Shopping Morumbi e no Eldorado, ambos na cidade de São Paulo. Após quatro anos, a empresa voltou ao Brasil em maio com a linha de celulares P30, que custam a partir de R$ 2,5 mil. Desde o seu retorno ao Brasil, a chinesa está vendendo seus produtos em varejistas.

A empresa também disse ao Estado que lançará ainda este mês uma linha de vestíveis no Brasil. Em sua estratégia de expansão, a fabricante não descarta a construção de uma fábrica no País. “Neste momento o foco é aproximar nossa relação com os clientes por meio das varejistas e dos quiosques”, disse a executiva da Huawei, “ainda estamos estudando o mercado quanto à fabricação”.

Empresa investe em promoções agressivas

Agora, o que todo mundo quer saber: promoção. Até domingo, 11, para acompanhar as inaugurações dos novos quiosques e também o dia dos pais, a Huawei vai oferecer bônus de troca de aparelhos nas compras feitas em todos os seus pontos de venda e no varejo – nessa promoção, o desconto no P30 Pro, cujo preço oficial é de R$ 5,5 mil, será de no mínimo R$ 1,5 mil, enquanto o P30 Lite, que está sendo vendido por R$ 2,5 mil, poderá sair pelo menos R$ 500 mais barato.

As últimas inaugurações também foram marcadas por promoções. Em maio, no lançamento dos aparelhos no varejo, a Huawei ofereceu um desconto de R$ 2 mil para quem trocasse o atual smartphone pelo modelo topo de linha P30 Pro, cujo preço oficial é de R$ 5,5 mil. Segundo apurou o Estado, no primeiro dia de vendas dos celulares P30 Pro e P30 Lite em maio no Brasil, os estoques de todas as lojas acabaram em duas horas.

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Romani