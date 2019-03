Eric Piermont/AFP Richard Yu, diretor da divisão de dispositivos, apresenta o P30 e o P30 Pro

A Huawei apresentou nesta terça, 26, em Paris a nova família de smartphone topo de linha, com o Huawei P30 e o P30 Pro. Os sucessores do elogiado P20 promete habilidade fotográficas poderosas. O evento apresentado por Richard Yu, presidente executivo da divisão de dispositivos, passou boa parte do tempo destrinchando as câmeras dos aparelhos.

Na traseira, o P30 Pro tem um sistema com quatro câmeras: principal (40MP, 27mm, f/1.6, OIS), grande angular (20 MP, 16mm, f/2.2), telephoto (8MP, 125mm, f/3.4, OIS) e a Time-of-flight (ToF) para detecção de profundidade. A empresa se esforçou para demonstrar que seu sistema é mais sensível à luz. Além do tamanho, o sensor utiliza uma tecnologia que substitui o tradicional pixel vermelho, verde e azul por pixels que que tem vermelho, azul e amarelo, o que supostamente aumenta em 40% a captura de luz e resulta em fotos melhores. O valor de abertura da câmera principal também caiu em relação ao P20 para f/1.6, o que também aumenta a entrada de luz.

Em termos de zoom, o P30 Pro tem zoom óptico de 5x, híbrido de 10x e digital de 50x. No P30, os valores caem para 3x, 5x e 30x. A promessa é de garantir grande nível de detalhe, mesmo com fotos feitas em longas distâncias. A câmera frontal do aparelho tem 32 MP, capacidade para fotos no escuro e Super HDR. Durante toda apresentação, a Huawei comparou fotos feitas pela iPhone XS Max, o Galaxy S10 Plus e o P30 Pro, o que, claro, mostrou vantagem para a gigante chinesa.

Eles vão custar na Europa € 799 (P30) e € 999 (P30 Pro 8GB + 128 GB), € 1.099 (P30 Pro 8GB + 256 GB) e € 1.249 (P30 Pro 8GB + 512) GB. Ao Brasil, chegará o P30 Pro em maio, junto com uma versão customizada batizada de P30 Lite. Os preços não foram definidos.

Reprodução Novos celulares da chinesa Huawei

Respeito 1. Os dois aparelhos tem outras características de respeito. O Pro tem tema de 6.47 polegadas com painel curvado de OLED, resolução de 2.340 x 1.080 e proporção de 19.5:9. No P30, a tela é de 6,1 polegada. O processador é o Kirin 980, criado pela própria empresa, com tecnologia de 7nm, uma das mais avançadas do mercado. O Pro tem 8 GB de memória e o P30 tem 6 GB. O armazenamento é de 128 GB no P30 e de 128/256/512 GB. Ambos rodam Android 9.

A bateria é de 3.650 mAh (P30) e 4.200 (P30 Pro), maiores respectivamente que as do Galaxy S10 e do Galaxy S10 Plus. Com o supercarregador de 40W, o P30 pode atingir 70% da carga em apenas 30 minutos. O dispositivo também tem suporte a um carregador sem fio de 15W e a carregamento reverso, o que significa que é possível carregar outros gadgets e acessórios com o próprio telefone.

O design tem um pequeno notch de gota no topo e os dois aparelhos são 4 milímetros menores na largura em comparação ao iPhone XS e o XS Max. O P30 manteve a entrada para fones de ouvidos, enquanto o Pro seguiu a tendência estabelecida pela Apple. Serão vendidos em cinco cores: breathing crystal e aurora (que misturam azul, roxo e branco), amber sunrise (que mistura vermelho, laranja e branco), preto e branco.

Respeito 2. Em meio a disputa com os EUA, que pressiona governos e empresas de outros países para abandorem a Huawei, a gigante chinesa mandou uma mensagem sútil aos adversários. No começo do evento, um vídeo exibia executivos de três das principais operadoras da Europa elogiando a empresa: Telefônica, Vodafone e Orange. Um deles disse que a empresa não tem apenas bons equipamentos de infraestrutura de como também dispositivos.