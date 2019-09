EFE O celular Mate 30 Pro tem um sistema com quatro câmeras

A fabricante chinesa Huawei anunciou nesta quinta-feira, 19, a nova família de smartphones topo de linha, o Mate 30 e o Mate 30 Pro, que têm como ponto forte as câmeras. Apesar de funcionarem com o sistema operacional Android, os aparelhos não terão aplicativos e serviços do Google, e a loja de aplicativos será da própria Huawei – uma consequência das decisões do governo dos Estados Unidos, que proibiu empresas norte-americanas de negociarem com a Huawei, devido a acusações de espionagem pró-Pequim.

A Huawei anunciou que investiu US$ 1 bilhão em seu ecossistema de software para desenvolvimento, crescimento e marketing da sua loja própria de aplicativos. O Google adiantou na semana passada que os aparelhos da família Mate 30 não teriam seus serviços e nem loja de apps Play Store, que é o canal usado pela maioria dos usuários Android fora da China para download de aplicativos.

Matthias Schrader/AP Photo A loja de apps dos smartphones da linha Mate 30 será da própria Huawei

Câmera

Assim como seu smartphone topo de linha P30 Pro, anunciado no ano passado, o Mate 30 Pro tem tem um sistema de quatro câmeras em sua parte traseira, desenvolvido em parceria com a empresa alemã de câmera Leica. O aparelho tem uma lente principal (40MP, f/1,6), uma grande angular (40MP, f/1,8), uma teleobjetiva (8MP, f/2,4) e um sensor de profundidade 3D. No caso do modelo Mate 30, a câmera é tripa, com um sensor principal (40MP, f/1.8), uma lente grande angular (16MP, f/2.2), e um sensor telefoto (8MP, f/2.4). As câmeras dos dois celulares ficam em um círculo preto na parte traseira, o que a Huawei está chamando de um design de “Halo ring” (auréola, em tradução livre do inglês).

Os smartphones chamam a atenção pelos efeitos de filmagem. No Mate 30 Pro, é possível gravar um vídeo com desfoque de fundo feito em tempo real. Além disso, o aparelho filma em 4K HDR+. A filmagem de câmera lenta foram destacadas durante o evento em que a Huawei anunciou os celular: a empresa exibiu um vídeo em câmera lenta com imagens de um beija-flor voando, e as asas do pássaro eram visíveis apesar da velocidade com que se moviam.

Tela

A tela do Mate 30 e do Mate 30 Pro são diferentes. O Mate 30 tem um visor de 6,62 polegadas, enquanto o Mate 30 Pro tem 6,53 polegadas. Além disso, o modelo Pro tem uma curvatura nas bordas do aparelho: a Huawei retirou os botões de volume da lateral do celular e colocou uma solução sensível ao toque.

Say goodbye to physical keys, with #HuaweiMate30 Pro's side touch design. Tap the Invisible Virtual Keys for dual side control. #RethinkPossibilities pic.twitter.com/OKzDrD1Ucm — Huawei Mobile (@HuaweiMobile) September 19, 2019

Bateria

O Mate 30 Pro tem uma bateria de 4.500 mAh , enquanto o Mate 30 tem 4.200 mAh. Os dois smartphones têm a opção de carregamento rápido com 40W, e também o carregamento sem fio de 27W.

Processador

Os novos celulares da Huawei funcionam com o processador da Kirin 990, da própria chinesa. É o primeiro chip da empresa que inclui a conexão 5G. O Mate 30 Pro terá conexão 5G com 14 antenas apenas para a conexão de quinta geração.

Preços

O Mate 30 chegará ao mercado a partir de €799, com opção de memória RAM de 8GB e 128GB de armazenamento. O Mate 30 Pro custará €1099, sendo que o modelo com 5G será vendido por €1199 – o celular terá opção de armazenamento de 256GB. Procurada pelo Estado, a Huawei afirma que ainda não informações sobre data de lançamento e preços para o Brasil.