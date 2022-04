Huawei A Huawei Sound Joy começa a ser vendida nesta quarta no Brasil por R$ 900

Depois de celulares e relógios inteligentes, a Huawei quer trazer para o Brasil o segmento de caixinhas de som conectadas — ou quase isso. Nesta quarta-feira, 6, a empresa lançou a Huawei Sound Joy, um dispositivo de reprodução de áudio potente, desenvolvido com a empresa de equipamentos de som Devialet, e que fica entre assistentes de voz e caixas de som.

Com um sistema de auto-falantes bidirecional, a Sound Joy separa os sons agudos e graves no corpo redondo do aparelho, com a adição de tweeters e de um sistema chamado “push-push”. Esse último recurso é responsável por dois alto-falantes em cada ponta do aparelho, produzindo o movimento do áudio por uma pequena película de silicone.

Para chegar competitiva no mercado, porém, a Huawei aposta em mais do que só o sistema de som na Sound Joy: todo o corpo da caixinha, do tamanho ao posicionamento dos botões, foi pensado para ser prática. O formato, com tamanho e espessura de uma garrafa de água, por exemplo, é revestido por um tecido trançado e conta com um anel de Led para pulsar junto com a música.

Na bateria, são 8800 mAh com 26 horas de duração, afirma a empresa. Ainda, segundo a Huawei, a caixinha precisa apenas de 10 minutos na tomada para ter uma hora de reprodução. A carga completa, em um carregador de 40 W, vem em três horas — o aparelho acompanha um cabo, do tipo USB-C, mas não a fonte de energia. O aparelho também se conecta via Bluetooth ao celular ou tablet.

Depois da adoção de seu sistema operacional próprio, o HarmonyOS, a Huawei ficou travada na oferta de produtos que possam atender melhor à conexão dos seus dispositivos com celulares de outras marcas. Nos relógios inteligentes, por exemplo, é bem comum não encontrar todas as funções disponíveis em aplicativos feitos para iOS, da Apple. A caixinha traz uma questão semelhante: não possui assistente de voz própria.

Isso implica na dependência de conexão com outros sistemas operacionais para utilizar o serviço. Na Sound Joy — que inclusive tem um botão específico para ligar os três microfones embutidos — o usuário precisa estar conectado ao celular pelo app da empresa e chamar pela assistente nativa do celular: Google Assistente ou Siri. Aqui, nada de conexão com outros dispositivos inteligentes, como as caixinhas com Alexa, da Amazon, por exemplo.

A conexão trazida pela Huawei ficou mesmo para a produção de um som estéreo, caso o usuário possua duas unidades do dispositivo. O pareamento entre elas é feito por um botão e pelo movimento das caixinhas de forma simultânea — agitando os dispositivos até eles se ‘encontrarem’.

Medindo 2,02 cm de altura e pesando 680g, a Huawei Sound Joy começa a ser vendida nesta quarta no Brasil, nas cores preta e verde — com disponibilidade inicial apenas do modelo em preto — , e chega às lojas por R$ 900.