Huawei/Divulgação Huawei Watch GT Active chega ao Brasil e tem bateria como destaque

A fabricante chinesa Huawei lançou no Brasil na sexta-feira o relógio inteligente Huawei Watch GT Active. Trata-se do primeiro vestível que a empresa traz ao País. O aparelho está disponível por R$ 1,5 mil nos quiosques da Huawei em shoppings e no varejo, em lojas como Americanas e Casas Bahia.

O destaque do relógio é a bateria, que a empresa diz durar até duas semanas, mesmo quando usada durante todo o dia. O relógio também tem recursos específicos para treino de Triatlon, incluindo natação em mar aberto, ciclismo e corrida.

Além disso, o dispositivo tem os outros recursos típicos de vestíveis, como acompanhamento de frequência cardíaca e monitoramento de sono.

Como diferencial, o relógio da Huawei usa inteligência artificial para aumentar a precisão da função cardíaca e oferece uma tecnologia que sugere para o usuário cerca de 200 formas de como melhorar a qualidade do sono.

Lançado mundialmente no ano passado, o Huawei Watch GT Active já vendeu mais de 2 milhões de unidades no mundo.

Com o produto, a empresa pretende conquistar o público de maior poder aquisitivo no País. É uma estratégia que a marca segue desde que voltou ao Brasil em maio, com smartphones da linha P30, que chegam a custar R$ 5,5 mil. “A pulseira inteligente atende o consumidor que busca só o preço”, afirma José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei no Brasil, ao Estado. “O relógio, por outro lado, é para quem procura também tecnologia qualificada.”

A empresa voltou ao País depois de quatro anos e anunciou planos de investir US$ 800 milhões a partir de 2020 em uma fábrica de celulares em São Paulo.

Foto: JF Diorio/Estadao Os aparelhos vestíveis estão se popularizando no Brasil, principalmente por meio de pulseiras inteligentes chinesas. Conheça alguns aparelhos do tipo, que podem contar passos e até monitorar o sono. Foto: Xiaomi A pulseira inteligente Mi Band 3, da fabricante chinesa Xiaomi, está disponível no Brasil pelo preço oficial de R$ 280. O aparelho tem mais de 30 recursos, entre eles o monitor de frequência cardíaca e a exibição de até cinco notificações na tela. Foto: Xiaomi A quarta geração da pulseira da Xiaomi tem tela maior que a versão anterior. Um dos destaques da Mi Band 4 é o controle de reprodução de músicas diretamente pela pulseira. O aparelho deve chegar aos canais oficiais da Xiaomi no Brasil nos próximos meses – ainda não foi divulgado o preço. Foto: Samsung Por R$ 699, a pulseira da Samsung reúne as principais características de uma "smartband". Ela ainda tem recursos de organização de agenda e de monitoramento de níveis de estresse. Foto: Apple Além das funções de atividades físicas, o Apple Watch 3 avisa o usuário se ele passou muito tempo sentado durante o dia. O relógio inteligente também acompanha frequência cardíaca e avisa quando ela está muito alta ou muito baixa. O preço é a partir de R$ 2,9 mil. Foto: Apple O Apple Watch 4, modelo mais sofisticado da marca, tem um recurso de eletrocardiograma. Entre outras funções, o relógio dá alertas de ritmo: o usuário escolhe o passo que quer seguir e recebe um toque no pulso para avisar quando estiver mais lento ou mais rápido. Foto: Huawei O relógio inteligente da chinesa Huawei chama atenção pela bateria. Segundo a empresa, ela dura até duas semanas. O aparelho também tem recursos de inteligência artificial para aumentar a precisão do monitor de frequência cardíaca

*É estagiária, sob supervisão do repórter Bruno Romani