A chinesa Huawei apresentou nesta quarta-feira, 6, os seus novos modelos de smartphones topo-de-linha: o P9 e o P9 Plus, que trazem como destaque uma câmera de duas lentes projetas pela alemã Leica, uma das marcas mais admiradas pelos amantes da fotografia. Terceira maior fabricante de smartphones do mundo, a Huawei espera que, com a parceria, os aparelhos se destaquem dos outros celulares com Android no mercado.

A câmera traseira do aparelho, com lentes projetadas pela Leica, tem 12 megapixels e abertura de foco de F/1.1, uma das mais interessantes do mercado. Já a câmera frontal tem câmera de 8 megapixels. A Leica, vale lembrar, é a responsável pelas câmeras favoritas de fotógrafos consagrados como Sebastião Salgado e Henri Cartier-Bresson.

Com um design próximo ao P8, seu antecessor, o P9 chegará ao mercado com tela de 5,2 polegadas e sistema operacional Android 6.0. Já o P9 Plus, por sua vez, terá tela de 5,5 polegadas.

Os dois modelos têm capacidade de processamento que pode chegar até 2,5 GHz. No que diz respeito à memória, o P9 pode vir em versões 3 GB de RAM (e 32 GB de armazenamento) ou 4 GB de RAM (e 64 GB de armazenamento) – já o P9 Plus tem apenas a versão com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Ambos têm espaço para cartão de memória SD.

Com seis opções de cores, os dois modelos chegam ao mercado de 29 países em 16 de abril: o P9 tem preço inicial de 599 euros, para a versão com configurações modestas. Já o P9 plus custará 749 euros. Ainda não se sabe se os modelos chegarão ao Brasil.