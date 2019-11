Tiago Queiroz/Estadão O Mate X custará US$ 2,4 mil na China

O smartphone dobrável da fabricante chinesa Huawei, o Mate X, começa a ser vendido nesta sexta-feira, 15, na China. Ao lado do Galaxy Fold, da Samsung, e o do Razr, da Motorola, o celular chega ao mercado para mostrar a tecnologia de telas flexíveis desenvolvida pela Huawei. O aparelho custará US$ 2,4 mil na China – ainda não tem data nem preço para o lançamento no Brasil.

A Huawei diz que gastou três anos para desenvolver o aparelho: a dobradiça, que o elemento principal, tem mais de 100 peças. O Mate X pode ser fechado ao meio, como um livro: ele tem uma tela de 8 polegadas quando está aberto, semelhante a um tablet, e quando fechado tem o tamanho de um celular de 6,6 polegadas.

O smartphone foi anunciado em fevereiro, e o lançamento foi adiado duas vezes, porque a Huawei, segunda maior fabricante mundial de smartphones, foi forçada a lidar com as interrupções no fornecimento de tecnologia causadas pela inclusão na lista de restrição do comércio dos EUA imposta à empresa em maio – em especial, de serviços como a loja de aplicativos do Android, do Google (que é americano).

O celular tem câmera tripla, 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento, além de um modem 5G, tecnologia de conexão móvel de nova geração que vai superar o atual 4G. Antes do lançamento, a reportagem do Estado teve acesso a um Mate X. Confira nossas impressões no vídeo abaixo: