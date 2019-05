HELVIO ROMERO/ESTADAO O smartphone Huawei P30 Pro marca a volta da Huawei ao Brasil

A fabricante chinesa Huawei está de volta ao Brasil, após quatro anos. A empresa anunciou nesta terça-feira, 30, que o smartphone Huawei P30 Pro chegará com o preço sugerido de R$ 5,5 mil. Além disso, desembarca no País a versão mais simples da linha, o P30 Lite, por R$ 2,5 mil. Os aparelhos começam a ser vendidos no dia 17 de maio.

O ponto forte da linha P30 da Huawei é a câmera poderosa. O P30 Pro tem um sistema de quatro câmeras em sua parte traseira, desenvolvido em parceria com a empresa alemã de câmera Leica. O aparelho tem uma câmera principal (40MP, 27mm, f/1.6), uma grande angular (20 MP, 16mm, f/2.2), uma chamada telephoto (8MP, 125mm, f/3.4) e uma última responsável por detecção de profundidade. O P30 Pro também tem um sensor que utiliza uma tecnologia que substitui o tradicional pixel vermelho, verde e azul por pixels que têm vermelho, azul e amarelo, o que supostamente aumenta em 40% a captura de luz e resulta em fotos melhores. Outra habilidade do smartphone é tirar boas fotos em ambientes escuros.

O P30 Lite tem um sistema de câmeras inferior ao do Pro: são três, de 24 MP, 8 MP e 2 MP. As câmeras de selfies de ambos os aparelhos, entretanto, têm 32 MP.

O P30 Pro tem zoom óptico de 5x, híbrido de 10x e digital de 50x — é um dos mais potentes do mercado. Com o tecnologia, é possível tirar fotos de longa distância sem deixar de capturar detalhes. Confira aqui fotos tiradas com o zoom do P30 Pro. O Lite, porém, não tem o recurso.

A câmera dos dois celulares funcionam com inteligência artificial. Recursos permitem que a câmera identifique o cenário a ser fotografado e faça automaticamente os ajustes necessários para tirar a melhor foto possível, seja de uma paisagem, de um cachorro ou até mesmo uma selfie. Esse software do Pro e do Lite funcionam da mesma forma, mas por ter hardware inferior, a qualidade das fotos do Lite é menor.

O topo de linha da Huawei chega ao Brasil com preço competitivo. O celular premium da Samsung, o Galaxy S10+, custa entre R$ 5,5 mil e R$ 9 mil, variando as opções de armazenamento. Já os celulares mais recentes da Apple, iPhone XR, XS e XS Max são vendidos no País a R$ 5,2 mil, R$ 7,3 mil e R$ 10 mil, respectivamente.

Segundo a Huawei, a empresa já vendeu 206 milhões de celulares no mundo. "O preço não é obstáculo se o consumidor enxergar o diferencial do produto", disse José Luiz do Nascimento, diretor de vendas da Huawei no Brasil, em entrevista ao Estado. "Nossa estratégia de focar no setor premium tem dado certo".

Para voltar ao mercado brasileiro, a Huawei fez uma pesquisa em parceria com a Nielsen, que identificou o crescimento do segmento preumium no Brasil. "Optamos por trazer a melhor tecnologia para o cliente brasileiro, mas também ampliamos o leque, com a opção Lite, para atingirmos mais consumidores que querem ter contato com a marca", afirmou o executivo. Hoje, a Huawei está presente em 170 países.

Especificações

O P30 Pro tem tela de 6.47 polegadas com painel curvado de OLED, resolução de 2340 x 1080 pixels e proporção de 19.5:9. O processador é o Kirin 980, criado pela própria empresa, com tecnologia de 7nm, uma das mais avançadas do mercado. A bateria é de 4.200 mAh e vem acompanhada de um supercarregador de 40W, que promete 70% da carga em apenas 30 minutos. Segundo a empresa, a bateria pode durar até dois dias se o usuário for "tranquilo". O aparelho tem 8GB de memória RAM e opções de armazenamento de 256 GB.

Já no P30 Lite, a tela é de FHD+, com 6.15 polegadas. O processador é o Kirin 710. A bateria também é inferior ao Pro, com 3340 mAh e carregamento de 18W. A versão chega ao Brasil com 4GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento.

Os dois celulares rodam com o Android 9, versão mais recente do sistema operacional, e estão disponíveis nas cores preto e azul.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas