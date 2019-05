Hélvio Romero/Estadão À primeira vista, o Huawei P30 Pro, com sua tela de 6,4 polegadas com laterais arredondadas e bordas mínimas no topo e embaixo do display, até pode ser confundido com um Samsung S9+

A chinesa Huawei, depois de duas tentativas no passado, está de volta ao mercado brasileiro de smartphones. O modelo premium P30 Pro vai começar a ser vendido no País em 17 de maio. Trunfos ele tem: o celular traz a melhor câmera disponível em um telefone neste ano até o momento, em um aparelho cheio de recursos interessantes.

Com o preço sugerido de R$ 5,5 mil, o P30 Pro mostra que a Huawei tem um valor compatível aos seus principais concorrentes (é o mesmo do Galaxy S10+) ao oferecer uma experiência incomparável - ao menos até esse momento - de câmera no mercado brasileiro. Novos consumidores podem estranhar a interface EMUI, mas o resto dos recursos oferecidos pelo P30 Pro compensam o investimento.

Design

À primeira vista, o Huawei P30 Pro, com sua tela de 6,4 polegadas com laterais arredondadas e bordas mínimas no topo e embaixo do display, até pode ser confundido com um Samsung S9+, do ano passado. Mas as semelhanças com o concorrente param aqui. A traseira do smartphone traz as quatro câmeras e um acabamento em vidro colorido: os modelos que serão vendidos no Brasil virão apenas nas cores preta e aurora, que traz um gradiente que vai do verde ao azul, imitando uma aurora boreal.

Hélvio Romero/Estadão Aparelho traz quatro lentes feitas pela alemã Leica, a preferida de fotógrafos como Robert Capa e Henri Cartier-Bresson

No exterior, o P30 Pro vem ainda em outras cores, como um gradiente de vermelho (“Amber Sunrise”) e outro em branco furtacor (chamado de “Breathing White”). Como a maioria dos smartphones atuais, o P30 Pro vem com uma capa transparente para proteger o dispositivo e conta com certificação IP68 contra água e poeira.

A tela grande integra dois itens importantes do aparelho. O primeiro é o leitor de impressões digitais, do tipo óptico, que fica na base da tela e funciona de maneira rápida e eficiente para proteger o aparelho - como no Galaxy S10, da Samsung, nem sempre funciona com os dedos úmidos. O segundo é o alto-falante para ligações, que usa a própria tela como condutor de som. Parece estranho, porém executa sua função de forma correta em ligações telefônicas.

O P30 Pro, como o iPhone XS, não vem com uma entrada para fones de ouvido padrão, nem com um adaptador 3,5 mm para USB-C. Para o consumidor, as opções são utilizar os fones brancos que vêm na caixa com conector USB-C (com design muito similar aos da Apple) ou comprar um fone Bluetooth para poder ouvir música.

Configurações e desempenho

O P30 Pro usa um processador produzido pela própria Huawei, chamado Kirin 980, com oito núcleos e duas unidades de processamento neural, usadas principalmente pelos recursos de inteligência artificial da câmera (capaz de reconhecer 1.300 tipos de cena, de acordo com a fabricante). Com configurações excelentes de memória (8 GB) e armazenamento interno (256 GB), o P30 Pro, durante o mês que passamos com ele, não apresentou travamentos ou lentidão.

Nos testes de desempenho (como o GeekBench 4), o P30 Pro bateu 9.609 pontos. Para comparação, é mais lento que o iPhone XS na mesma avaliação (11.403 pontos), porém mais rápido que o Samsung Galaxy S10+ (8.870 pontos).

Hélvio Romero/Estadão Em testes independentes, aparelho mostrou capacidade de processamento superior à do S10+, mas inferior à do iPhone XS Max

A bateria do P30 Pro tem grande capacidade (4.200 mAH) e consegue chegar ao final de um dia inteiro de uso (mais de 12h) com 30% de carga. De qualquer modo, o carregador que vem na caixa do produto é um dos mais rápidos do mercado, levando a bateria de 0 a 70% de carga em cerca de meia hora. Vale notar que a carga super rápida só funciona com o carregador proprietário da Huawei, o cabo USB-C que vem na caixa e o aparelho da marca.

O P30 Pro ainda traz o recurso de carga reversa, que permite usar a bateria para carregar outros dispositivos sem usar fios (como fones de ouvido ou até mesmo um outro smartphone compatível, como o iPhone XS, por exemplo).

Sistema operacional

O smartphone da Huawei vem com Android 9 Pie instalado, e a fabricante usa a interface chamada EMUI para facilitar o uso. Com o uso de gestos na tela no lugar de botões e uma centralização de aplicativos em pastas (ou todos em diversas telas iniciais), a EMUI lembra muito o jeito de usar o iOS, da Apple.

Existe, claro, uma opção de trocar a “cara" do sistema para um modo mais convencional do Android, com um botão que acessa uma “gaveta" de apps. Porém, a similaridade da EMUI com o iOS pode ser um fator importante para quem quer sair da Apple e vir para Android - até mesmo a câmera tem comandos nas mesmas posições.

Câmeras

O Huawei P30 Pro vem com quatro câmeras na sua parte traseira: uma com lente principal de 40 megapixels de resolução, uma com lente grande angular de 20 megapixels e uma com lente zoom de 8 megapixels. A quarta câmera é o sensor TOF (Time of Flight), que serve para medir distâncias entre o aparelho e o objeto fotografado, aprimorando a nitidez e o foco e os resultados de retratos com o fundo desfocado, por exemplo.

A câmera principal é o primeiro destaque ao conseguir um desempenho extremo em condições de baixa (ou quase inexistente) luminosidade - chega a mostrar estrelas no céu poluído de São Paulo. O aparelho identifica sozinho a cena noturna (ou basta escolher o modo Noite nas opções da câmera) e tira várias fotos simultâneas com mais ou menos exposição, juntando todas em uma única imagem. Isso ocorre por conta da lente com grande abertura (f/1.6) e um sensor RYB (vermelho-amarelo-azul) no lugar do RGB (vermelho-verde-azul) tradicional, que ajudam a deixar as imagens mais claras em situações adversas de luz.

O modo de identificação automático de cenas é excelente, e a câmera ajusta a exposição de acordo com o que foi detectado - fotos de comida ficam muito nítidas e detalhes em “super macro” (como uma folha de planta ou até mesmo uma nota de real) mostram coisas difíceis de enxergar a olho nu.

A lente zoom é o outro destaque. Para conseguir aproximar ainda mais objetos em uma fotografia, a Huawei inseriu um periscópio na frente do sensor, permitindo um zoom óptico (com imagem real, sem distorções) de 5x. Para comparação, a lente zoom do Galaxy S10+ é de 2x. Entretanto, combinado com o zoom digital, o Huawei P30 Pro chega a 10x como uma opção de acesso rápido na interface da câmera, mas é possível aproximar até 50x.

A partir dos 20x, a qualidade da imagem fica comprometida - a ideia aqui parece mais ser “olha lá longe, tem uma pessoa / coisa naquele ponto distante” do que ter uma fotografia com qualidade boa para usar em redes sociais. De qualquer modo, a capacidade de zoom do P30 Pro é impressionante (e questionável na privacidade).

O modo de inteligência artificial integrado da câmera aliado ao zoom poderoso permite ainda tirar fotos da Lua, deixando a área do céu muito escura e dando detalhes - quase sempre vistos apenas em câmeras profissionais - do astro na palma da sua mão.