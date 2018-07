Objeto surge do recipiente de resina na impressora Carbon 3D. FOTO: Reprodução Objeto surge do recipiente de resina na impressora Carbon 3D. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Apesar de toda a promessa trazida pela impressão 3D, o processo de impressão costuma levar muitas horas e o acabamento das peças impressas geralmente deixa a desejar. Uma nova tecnologia apresentada pela empresa Carbon3D promete mudar tudo isso e revolucionar o mercado.

Diagrama mostra processo da impressão 3D CLIP. FOTO: Reprodução

No processo desenvolvido pela Carbon3D, objetos podem ser criados em questão de minutos, com qualidade de finalização muito superior. O vídeo de demonstração da empresa impressiona (veja no fim do post), mostrando uma peça perfeita emergindo de um recipiente cheio de resina plástica.

A lógica do processo da Carbon3D é diferente daquela da impressão 3D “tradicional”, em que o plástico vai sendo expelido por um bico para formar camadas, em um ritmo pontuado por pequenas interrupções. Na nova tecnologia, chamada CLIP (produção de interface de líquido contínuo, na sigla em inglês) os objetos “crescem” a partir da matéria-prima, em um processo sem interrupção.

A chave do novo procedimento é o manejo de dois fenômenos: a criação de polímeros através da luz ultravioleta e a sua interrupção com o uso de oxigênio. A partir do equilíbrio entre os dois, se dá a criação contínua de uma peça, sem as “etapas” da impressão 3D convencional. “O CLIP é um processo químico que equilibra cuidadosamente luz e oxigênio para eliminar os passos mecânicos e as camadas”, diz o texto do site da empresa.

Imagem de microscópio compara os acabamentos. FOTO: Reprodução

Como se pode ver na ilustração acima, a luz é projetada através de uma janela permeável a oxigênio para dentro de um recipiente com resina que endurece quando exposta à luz ultravioleta. De acordo com a apresentação do CLIP, a janela é o “coração” do processo. Ao controlar o fluxo de oxigênio que passa pela janela, o mecanismo cria uma “zona morta”, uma fina camada de resina não solidificada entre a janela e o objeto.

O novo processo consegue melhor acabamento porque as imperfeições de peças de impressão 3D convencional decorrem principalmente do processo que gera um objeto em camadas. Consegue-se também mais velocidade. De acordo com o site da Carbon3D, a produção de um detalhado objeto de 51 milímetros de diâmetro demora 6 minutos e meio. Em comparação, a tecnologia mais rápida de impressão 3D tradicional (Polyjet) leva 3 horas para aprontar o mesmo objeto. Outras mais lentas podem durar até 11 horas e meia.

A Carbon3D, fundada em 2013 por dois pesquisadores de universidades da Carolina do Norte, garante que o processo funciona com diversos tipos de plástico. A empresa acaba de conseguir um aporte de US$ 41 milhões de investidores, entre eles o renomado fundo Sequoia Capital.