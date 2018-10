Lifeprint A Lifeprint lançou o produto em parceria com a Warner Bros.

A startup americana Lifeprint, que produz e vende impressoras equipadas com realidade aumentada, promete tornar realidade o sonho de muitos fãs pelo mundo: registrar e imprimir fotos que registram movimento feito segundos antes e depois do registro, criando uma animação igual às tiradas nos filmes do bruxo Harry Potter.

Em parceria com a Warner Bros, a startup desenvolveu uma impressora “mágica” que custará US$ 150. Para funcionar, o produto usa tecnologi aque insere itens- tema da série de livros nas imagens, dando ao usuário a possibilidade de adicionar, por exemplo, máscaras, cachecol da Grifinória e os óculos da personagem Luna Lovegood nas próprias fotos.

Depois que os usuários filmarem os vídeos pelo aplicativo é possível enviar um trecho para uma impressão instantânea, como em uma câmera polaroid.

Após ter sido impressa, usuários podem usar o aplicativo da Lifeprint dotado de realidade aumentada para visualizaras imagens “com vida”, uma combinação dos trechos do vídeo gravado que cria um efeito semelhante ao encontra do nas fotos tiradas pela turma de Harry Potter.

Os usuários poderão ainda compartilhar as imagens animadas com os amigos, que também poderão optar pela impressão da imagem.

A pré-venda da impressora mágica começou nesta terça-feira, 2, na Amazon americana, e chega às lojas dos EUA no próximo dia 22. Não há previsão de o produto começar a ser vendido no Brasil.