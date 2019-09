John G. Mabanglo/EFE O iOS 13 é compatível com todos os modelos superiores ao iPhone 6S

A Apple publicou nesta quinta-feira, 19, uma nova atualização para o sistema operacional do iPhone. Anunciada em junho deste ano, durante a conferência WWDC, o iOS 13 já está disponível gratuitamente para download e é compatível com todos os modelos superiores ao iPhone 6S. Previsto para começar a ser vendido nos EUA nesta sexta-feira, 20, o iPhone 11 já virá com o sistema operacional.

Para baixar o iOS 13, o usuário deve entrar no aplicativo ‘ajustes’ e selecionar a opção ‘geral’ no canto inferior direito da tela. O próximo passo é clicar em “atualização de software”. Após o surgimento de uma janela com informações sobre o novo sistema, selecione em baixar e instalar. Confira abaixo, as principais novidades do iOS 13:

Modo escuro

Um pedido feito há tempos pelos usuários finalmente chegou ao iPhone: o modo escuro de navegação, que reduz a luminosidade da tela e, por sua vez, também economiza no gasto de bateria. A novidade do iOS 13 funciona nos aplicativos da Apple, incluindo o Apple Maps, que foi reformulado.. A função pode ser ativada manualmente ou programada para funcionar a partir de determinada hora do dia, à escolha do usuário. Além disso, também é possível acionar o modo escuro com ajuda da assistente virtual Siri.

Teclado Swipe

Outra novidade do iOS 13 já vista nos concorrentes, o teclado ‘swipe’ permite que o usuário digite textos ou envie comandos ao smartphone deslizando os dedos. Ou seja, não é mais necessário clicar letra por letra ao escrever. Esse recurso facilita o uso do iPhone com apenas uma mão.

Novas funcionalidade para edição de vídeos e fotos

O novo sistema operacional da Apple permite a edição de vídeos diretamente no PhotoApp, função indisponível em versões anteriores. O usuário pode ajustar cores, cortar e até mesmo mudar a perspectiva dos seus clipes, da mesma forma que já faz com as fotos.

Outra atualização interessante do iOS 13 é a possibilidade de comparar a imagem editada com a original durante todo o processo de edição. Além disso, a Apple também mudou a organização da galeria de fotos. Agora, o sistema divide a busca por eventos e em ordem cronológica, com divisão em dias, meses e anos.

Carregamento de bateria inteligente

A bateria também recebeu atenção no desenvolvimento do iOS 13. O novo sistema inteligente carrega 80% da bateria do iPhone normalmente. Os 20% restantes, porém, são recarregados mais lentamente. É uma estratégia da Apple para impedir o desgaste da eficiência da bateria por conta de recargas de longa duração – como quando o usuário deixa o aparelho plugado na tomada durante a noite toda, enquanto dorme.

Nova função no Apple Maps

Na tentativa de recuperar o terreno perdido contra o Google Maps, líder de mercado, o Apple Maps agora oferece a opção “Look Around”, ou “olhar em volta” em português. O recurso se assemelha ao Google Street View, apresentando imagens detalhadas da localização pesquisada. A novidade, porém, ainda está restrita a poucas cidades do Estados Unidos.

Privacidade

A privacidade é uma preocupação nítida da Apple na atualização do iOS 13. No novo sistema, o usuário tem a opção de compartilhar sua localização apenas uma vez com os aplicativos, o que permite restringir o envio de dados de geolocalização automáticos para empresas. Além disso, a Apple adicionou o botão “entrar com conta Apple” como método de login em redes sociais. A intenção é propiciar ao usuário a escolha de não compartilhar seu endereço de e-mail, bem como não precisar ceder dados aos rivais Google e Facebook.