Apple/Divulgação O iOS 14, sistema operacional dos iPhones, traz uma tela de início mais dinâmica e inteligente, com widgets e biblioteca de apps

A Apple anunciou nesta segunda-feira, 22, a nova geração dos sistemas operacionais do iPhone, Apple Watch, iPad e Mac na conferência de desenvolvedores da empresa, a WWDC. No lugar do público presente no Apple Park (sede da empresa em Cupertino, na Califórnia), as novidades foram apresentadas virtualmente em vídeos gravados no local, como medida de segurança pelo novo coronavírus.

O iOS 14, nome do próximo sistema do iPhone, terá uma nova tela de Início, agora mais dinâmica e inteligente. Botões específicos, chamados de widgets, poderão ser fixados em diferentes tamanhos e uma biblioteca reduzirá o acúmulo de aplicativos com pastas inteligentes, solução similar ao concorrente do Google, o Android.

Outra novidade é o App Clips, função que permite baixar partes de aplicativos de forma rápida e leve. Por exemplo, será possível alugar uma bicicleta sem baixar o app completo da empresa de transporte por aplicativo e sem perder tempo no cadastro, apenas utilizando as credenciais do iCloud e o Apple Pay. A função será ativada por meio de um código próprio ou QR, dispositivo por aproximação ou link na web.

A ideia da Apple é que sua assistente de voz, a Siri também fique menos invasiva no iOS 14. Ao acionar a assistente, um ícone aparecerá na parte inferior da tela, sem tomar todo o espaço, como acontece atualmente. As respostas vindas da inteligência artificial também virão dessa maneira. O mesmo visual compacto ocorrerá para chamadas telefônicas. E, na linha “menos é mais”, miniaturas de vídeos e de videochamadas poderão ser reproduzidas em cantos da tela, permitindo simultaneamente assistir ao conteúdo e fazer anotações em um bloco de notas, por exemplo.

A Apple anunciou a chegada de um aplicativo nativo de tradução, que pode ser um concorrente e tanto para pesos pesados como Google Tradutor. O app poderá ser acessado sem conexão à internet, o que pode vir a ser uma mão na roda em viagens. No lançamento, o app trará suporte para 11 línguas, incluindo o português brasileiro.

O aplicativo de navegação da empresa, o Mapas, continua sendo incrementado com novidades, como rotas de bicicleta e pontos para de recarga de carros elétricos – mas elas parecem estar longe de chegar ao Brasil. Já o iMessage (ou Mensagens, em português) , aplicativo de mensagens nativo do sistema bastante popular nos Estados Unidos, traz mais variações dos memojis, os emojis animados criados a partir do rosto e feições do usuário. No CarPlay (o sistema operacional da empresa para carros), iPhones e Apple Watch poderão substituir as chaves e abrir veículos.

Apple Watch ajudará a lavar as mãos

Em tempos de pandemia, a empresa também criou um jeito de detectar quando o usuário está lavando as mãos: por meio de som da água e movimentos dos pulsos, o Apple Watch ativará automaticamente um contador de 20 segundos para incentivar o usuário a continuar a higienização propriamente. Lembretes também serão enviados regularmente.

Apple/Divulgação Próximo sistema do Apple Watch trará funções para monitorar o sono, ajudar a lavar as mãos e cadastrar novos exercícios

Os relógios da Apple finalmente poderão monitorar o sono, apontando para o usuário a hora para dormir, silenciando notificações e escurecendo a tela. No dia seguinte, estarão disponíveis as estatísticas para mensurar a qualidade do sono. Continuando a expandir as funções de saúde, novos exercícios foram adicionados ao relógio, como desaquecimento, treino funcional de força e dança.

iPad quer caminhar com as próprias pernas

O iPadOS continua o processo de se desvincular do iOS e ser um sistema com funções próprias. Agora, com a caneta digital própria da Apple, será possível escrever em letra cursiva e transformá-la em letra de forma. Além disso, o sistema traz busca universal e barras laterais em aplicativos como Fotos e Música.

Novos ares para a linha Mac

Antes de anunciar que irá produzir os próprios chips para os Macs, a Apple revelou os novo sistema operacional da linha de computadores. O macOS Big Sur, como é chamada a 11ª versão do sistema, traz um redesign que aproxima a linha Mac ainda mais do iOS. O Safari, navegador padrão do sistema, foi refinado e, segundo a Apple, é até 50 vezes mais rápido que o concorrente Google Chrome ao abrir páginas.

Apple/Divulgação O macOS Big Sur traz um redesign do sistema, mais parecido com o iOS

O iOS 14 estará disponível em todos os iPhones 6 ou 6S e modelos superiores, os mesmos aparelhos que já suportavam o iOS 13. O watchOS estará disponível para Apple Watch Series 3 em diante, enquanto iPad no modelo Air 2 em diante poderão desfrutar do novo sistema. Todas as atualizações serão gratuitas.