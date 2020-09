Apple iOS 14 chega nesta quarta, 16

O iOS 14, nova geração do sistema operacional do iPhone, chega nesta quarta, 16. Todos os modelos de celular da Apple a partir do iPhone 6 vão receber a atualização - ele foi anunciado em junho na conferência de desenvolvedores da empresa, a WWDC.

Na nova geração o iOS ganhará uma nova tela de Início, agora mais dinâmica e inteligente. Botões específicos, chamados de widgets, poderão ser fixados em diferentes tamanhos e uma biblioteca reduzirá o acúmulo de aplicativos com pastas inteligentes, solução similar ao concorrente do Google, o Android.

​Download mais leve de apps

Outra novidade é o App Clips, função que permite baixar partes de aplicativos de forma rápida e leve. Por exemplo, será possível alugar uma bicicleta sem baixar o app completo da empresa de transporte por aplicativo e sem perder tempo no cadastro, apenas utilizando as credenciais do iCloud e o Apple Pay. A função será ativada por meio de um código próprio ou QR, dispositivo por aproximação ou link na web.

Siri menos invasiva

A ideia da Apple é que sua assistente de voz, a Siri também fique menos invasiva no iOS 14. Ao acionar a assistente, um ícone aparecerá na parte inferior da tela, sem tomar todo o espaço, como acontece atualmente. As respostas vindas da inteligência artificial também virão dessa maneira. O mesmo visual compacto ocorrerá para chamadas telefônicas. E, na linha “menos é mais”, miniaturas de vídeos e de videochamadas poderão ser reproduzidas em cantos da tela, permitindo simultaneamente assistir ao conteúdo e fazer anotações em um bloco de notas, por exemplo.

Tradução

A Apple anunciou a chegada de um aplicativo nativo de tradução, que pode ser um concorrente e tanto para pesos pesados como Google Tradutor. O app poderá ser acessado sem conexão à internet, o que pode vir a ser uma mão na roda em viagens. No lançamento, o app trará suporte para 11 línguas, incluindo o português brasileiro.

Novos Mapas

O aplicativo de navegação da empresa, o Mapas, continua sendo incrementado com novidades, como rotas de bicicleta e pontos para de recarga de carros elétricos – mas elas parecem estar longe de chegar ao Brasil. Já o iMessage (ou Mensagens, em português) , aplicativo de mensagens nativo do sistema bastante popular nos Estados Unidos, traz mais variações dos memojis, os emojis animados criados a partir do rosto e feições do usuário. No CarPlay (o sistema operacional da empresa para carros), iPhones e Apple Watch poderão substituir as chaves e abrir veículos.