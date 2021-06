Glenn Harvey/The New York Times - 09/06/2021 Principais sistemas operacionais de smartphones do mundo, iOS e Android tiveram novidades reveladas em maio e junho

À medida que a pandemia retrocede em alguns lugares, muito tem mudado em relação a como trabalhamos e vivemos. Alguns de nós agora estão planejando o retorno aos escritórios, enquanto outros continuarão a trabalhar de casa. E muitos de nós farão ambas as coisas.

O software em nossos celulares, que têm sido nossas ferramentas mais importantes na pandemia, também está evoluindo para essa nova realidade. As mudanças são cortesia da Apple e do Google, que recentemente lançaram seus mais novos softwares para celulares desenvolvidos para essa era acelerada de covid-19 e de trabalho remoto híbrido.

Na semana passada, a Apple mostrou o iOS 15, o próximo sistema operacional da empresa para iPhones. O software oferece aos donos de dispositivos da marca novas ferramentas para definir limites para o trabalho híbrido, como uma mensagem de status que permite que outras pessoas saibam que você está ocupado antes de enviarem uma mensagem.

O FaceTime, o software de videoconferência da Apple, também terá sua maior mudança desde sua estreia, há mais de uma década. O serviço estará finalmente disponível para dispositivos que não são da Apple, incluindo telefones Android, e foi aprimorado para que as sessões de vídeo tenham aparência e som melhores.

No mês passado, o Google lançou o Android 12, seu sistema operacional mais recente para dispositivos móveis. A empresa focou em modernizar o design de seu software para ajudar as pessoas a realizar seu trabalho com mais eficiência, incluindo um menu de atalhos para acessar as ferramentas favoritas mais rapidamente.

Para Carolina Milanesi, presidente e principal analista de tecnologia de consumo da Creative Strategies, as mudanças no iOS 15 e no Android 12 - principalmente na ferramenta da Apple para determinar fronteiras digitais - refletem a maneira como nossas vidas e trabalho estão mudando novamente enquanto tentamos deixar a pandemia para trás.

“Esse pequeno aviso que diz que as pessoas não querem ser incomodadas vai ser muito importante”, afirmou. “Talvez você escreva uma mensagem no fim de semana, mas não clique em enviar até segunda-feira de manhã, então, desse modo, você não pressiona outras pessoas a trabalharem no fim de semana. Isso alivia a pressão. ”

A Apple e o Google me mostraram os destaques de seus novos sistemas operacionais, que também incluem novos controles de privacidade e melhorias nas câmeras dos telefones. Ambos os sistemas serão lançados no outono do hemisfério norte.

Aqui está o que você precisa saber.

A Apple e o Google querem que você seja mais produtivo

Presos em casa durante a maior parte do ano passado, muitos de nós ficamos grudados às telas dos nossos celulares, conversando por videochamadas e enviando mensagens para entes queridos enquanto não parávamos de ler notícias na internet. Para alguns, isso fez com que parecesse impossível manter o foco em uma única tarefa.

Como resposta, o novo software da Apple oferece aos donos de iPhone ferramentas para minimizar distrações, enquanto o Google adicionou botões para ajudar as pessoas a realizar tarefas no celular de modo mais rápido.

Um novo recurso da Apple, chamado Focus, pode ser usado para definir linhas divisórias para diferentes partes do seu dia. Você pode dividir seu dia em categorias como vida pessoal, trabalho e sono. Para cada uma delas, você decide quais pessoas e aplicativos podem aparecer como notificações em seu celular.

O FaceTime da Apple está recebendo uma atualização que faz com que ele fique semelhante ao Zoom

A videoconferência se tornou um meio de comunicação onipresente para reuniões de escritório, happy hours e sessões de ioga. Atualmente o

FaceTime da Apple está passando por uma grande reformulação, com mais recursos e a capacidade de funcionar com dispositivos que não sejam da Apple. Essas mudanças o colocam no mesmo nível do Zoom, o aplicativo nº 1 de videoconferências.

Pela primeira vez, com o iOS 15, o FaceTime estará acessível por meio de um navegador da Internet. Isso significa que os usuários de Android e Windows podem usar seus navegadores para bater papo por vídeo com usuários de iPhone em uma sessão do FaceTime clicando em um link.

Mas os novos recursos mais impressionantes do FaceTime permanecem exclusivos para os clientes da Apple. O SharePlay permitirá que donos de iPhone usem um aplicativo em conjunto durante uma chamada pelo FaceTime. Se você for ver um filme e clicar no botão SharePlay, a outra pessoa na chamada poderá assistir ao filme simultaneamente. Se um usuário Android estiver em uma chamada pelo FaceTime, a função SharePlay não funcionará de jeito algum.

O software da câmera da Apple tenta alcançar o do Google

Durante anos, a Apple e o Google têm competido frente a frente no serviço de câmeras de telefone para produzir fotos excelentes. Mas o software da câmera da Apple tem ficado para trás do software do Google, que é movido por inteligência artificial. No iOS 15, a Apple está tomando medidas para tornar o software de sua câmera mais versátil.

Com um recurso que a Apple chama de Live Text, os donos de iPhones poderão em breve fazer mais com a opção da câmera de funcionar como um scanner de documentos. Se você tirar uma foto de um recibo de restaurante, por exemplo, poderá usar o Live Text para tocar no número de telefone na foto e ligar para o restaurante. Ou, se você apontar a câmera para um código de rastreamento, poderá tocar no número de rastreamento para localizar imediatamente o pacote -sem precisar digitar nada.

Os donos de dispositivos da Apple também poderão encontrar esse tipo de imagem depois com uma pesquisa por palavra-chave. Portanto, se você tirou uma foto de uma receita escrita à mão, pode abrir seu álbum de fotos e digitar o nome da receita no campo de busca de imagens. Nesse ponto, você também pode converter as anotações rabiscadas da receita escrita à mão em texto e transferi-lo para um bloco de notas digital.

A tecnologia por trás disso é conhecida como reconhecimento óptico de imagem, combinado com alguma inteligência artificial. O aplicativo de fotos do Android tem um recurso semelhante, o Lens, há alguns anos.

E o Google tenta alcançar a Apple no quesito privacidade

A Apple causou uma forte impressão nos últimos anos com ferramentas para proteger a privacidade do usuário, incluindo um botão que permite aos donos de iPhone solicitar que os aplicativos não rastreiem e compartilhem suas atividades com terceiros, como profissionais de marketing.

O Google, cuja receita depende principalmente da veiculação de anúncios digitais, não respondeu com uma ferramenta semelhante para que as pessoas optem facilmente pelo não rastreamento. Mas o Android 12 dará às pessoas mais transparência em relação aos dados que os aplicativos estão coletando e oferecerá novos controles para restringir o acesso de um aplicativo aos dados.

Uma ferramenta, que o Google chama de painel de privacidade, mostra uma linha do tempo de aplicativos que têm acesso a diferentes partes do celular ao longo do dia. Isso pode mostrar que um aplicativo de rede social usou sua câmera à uma da manhã e que o aplicativo de previsão do tempo usou sua localização às 15h.

O Google também adicionou alguns botões como interruptores para desabilitar o acesso de um aplicativo ao microfone e à câmera do celular. Isso pode ser útil em situações delicadas, como quando você vai ao médico e quer ter certeza de que um aplicativo não está ouvindo a conversa.

A Apple também disse nesta semana que mais controles de privacidade estavam chegando para iPhones, entre eles um chamado relatório de privacidade de aplicativos que funciona de forma semelhante ao painel de privacidade do Google. Além de revelar quais dados estão sendo explorados por cada aplicativo, o relatório de privacidade mostrará os domínios, ou endereços da web, com os quais os aplicativos estão entrando em contato. Isso pode fornecer informações a respeito de com quais empresas um aplicativo está compartilhando dados enquanto você o usa. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA