Reuters Neste ano, nenhum aparelho ficou de fora da atualização do sistema operacional de celulares da Apple

O novo sistema operacional do iPhone, o iOS 15, foi anunciado nesta terça-feira, 7. Com isso, a Apple divulga a lista dos dispositivos que podem receber a atualização e também daqueles que caem em desuso.

Neste ano, todos os aparelhos que já receberam o iOS 14 estão contemplados nessa nova atualização. Portanto, nenhum está excluído da lista. O modelo mais antigo, o iPhone 6S, de 2015, ganhou mais um ano de vida, portanto.

As novidades incluem um FaceTime com recursos como isolamento de voz e compatibilidade com Android, um Modo Não Perturbe mais customizado e aplicativo de Fotos mais 'profissional' na hora de criar memórias.

Confira a lista:

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone XS Max e iPhone XS (2018)

iPhone XR (2018)

iPhone X (2017)

iPhone 8 e iPhone 8 Plus (2017)

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (2016)

iPhone SE (ambos)

iPhone 6s e iPhone 6s Plus (2015)

iPod touch (7.ª geração, de 2019)

Ainda não há datas para a disponibilidade dos sistemas para os usuários, mas se o lançamento acompanhar o período dos anos anteriores, eles devem ficar disponíveis entre setembro e outubro deste ano.