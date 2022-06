Apple A primeira novidade apresentada foi a nova configuração da tela de bloqueio do iPhone

Álbuns de fotos ocultas ou deletadas exigirão senhas ou autenticação biométrica para serem visualizados no iOS 16, o novo sistema operacional do iPhone. A informação foi revelada nesta segunda-feira, 6, durante apresentação da WWDC, evento anual da Apple dedicado a desenvolvedores.

Atualmente, as pastas de fotos ocultas e deletadas podem ser acessadas facilmente dentro do aplicativo Fotos. Com o novo iOS, a mudança torna esses álbuns mais privativos para curiosos — recurso que celulares Android já têm.

Entre outras novidades, o iOS 16 apresenta a maior mudança na tela de bloqueio do iPhone desde o lançamento do smartphone, em 2007. A novidade consiste em tornar a interface mais interativa e personalizável, deixando que o usuário altere cores, tipografia e adicione widgets.

Outros recursos do novo sistema consistem em uma ferramenta de edição que permite recortar rapidamente objetos, animais e pessoas de fotos e aprimoramento do ditado, que permite o envio de mensagens por voz.

Os smartphones aptos para receber o novo iOS vão do iPhone 8 ou modelos posteriores. Estão de fora da atualização o iPhone 6S, iPhone 7 e iPhone SE 2016.

O iOS 16 deve ser lançado para o público geral em setembro.