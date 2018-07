AP

Apple informa preços dos modelos do iPad Pro no Brasil

O iPad Pro, novo tablet da Apple com tela de 12,9 polegadas, vai chegar ao Brasil com preço de até R$ 9,7 mil. A Apple divulgou o preço em sua loja virtual nesta quarta-feira, embora o produto ainda não esteja disponível para venda. O preço corresponde à versão de 128 GB de memória e com conexão Wi-Fi e 3G/4G. Por meio de sua assessoria de imprensa, a Apple afirmou que ainda não há data para o início da venda do produto no Brasil.

A Apple também exibe no site os preços para outras versões do iPad Pro. A versão com 32 GB de armazenamento interno e conexão apenas por meio de redes Wi-Fi custa R$ 7,3 mil. A intermediária, com conexão Wi-Fi e 128 GB de memória custa R$ 8,6 mil. Além do tablet, o usuário recebe apenas o carregador. Capas e teclados devem ser comprados à parte.

A pré-venda do iPad Pro começa nesta quarta-feira, 11, em mais de 40 países, entre eles Estados Unidos, Grã-Bretanha, China e Japão. O Brasil não estava na lista divulgada pela Apple dos primeiros países a receber o produto.

No exterior, o tem preço inicial de US$ 799 na versão com 32 GB de armazenamento interno, mas poderá passar de US$ 1.000 se o consumidor quiser adquirir um teclado e a caneta Apple Pencil.

A companhia revelou o iPad Pro em 9 de setembro para disputar o mercado com o tablet da rival Microsoft, o Surface Pro 3, de 12 polegadas. O público-alvo do novo iPad são, em especial, os clientes corporativos.

A empresa de pesquisa Forrester projeta que as vendas para negócios vão representar 20% do mercado total de tablets até 2018, comparado a 14% atualmente, conforme o mercado cresce de 218 milhões de unidades para 250 milhões de unidades.

O iPad Air 2, a versão mais recente lançada no Brasil, pode ser encontrado no mercado brasileiro por, no mínimo, R$ 3,3 mil. O mais caro, que vem com 128 GB, pode ser encontrado por R$ 4 mil.

Recursos. O iPad Pro tem a maior tela entre aparelhos que rodam o sistema operacional iOS – as últimas versões, como o iPad Air 2, tem display de 9,7 polegadas. Ele vem com processador A9X de 64 bits, 4 GB de memória ram e sistema operacional iOS 9. Outra novidade é a Apple Pencil, usada para desenhar e escrever sobre a tela, como fazem as canetas Stylus em tablets da Samsung e da LG.