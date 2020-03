Diego Kerber/Estadão Galaxy S20, iPhone 11 e Huawei P40: quem se sai melhor?

Nesta quinta-feira, 26, a Huawei revelou sua nova família de smartphones, o P40. Do mesmo modo que a Samsung fez com o Galaxy S20, revelado em 11 de fevereiro, e a Apple fez com o iPhone 11, a linha P40 tem três celulares com faixas de preço diferente: o P40, que disputa contra o Galaxy S20 e o iPhone 11, o P40 Pro contra o S20+ e o iPhone 11 Pro e, por fim, o P40 Pro+ contra o S20 Ultra e o iPhone 11 Pro Max.

O grande destaque vai para as câmeras do P40 Pro+, que traz não quatro lentes como os concorrentes, mas cinco, com duas teleobjetivas. O S20 Ultra chamou atenção por fazer vídeos em 8K, enquanto o 11 Pro Max segue sendo elogiado pela qualidade da câmera. Por outro lado, a Samsung conseguiu um painel com interferência mínima para a câmera frontal, enquanto o iPhone ainda exibe o entalhe. Quem leva a melhor nessa disputa? O Estado reuniu as principais especificações de cada um dos três aparelhos das três empresas.

Câmera traseira

iPhone 11: duas lentes, uma angular (12 MP, f/1.8) e uma grande angular (12 MP, f/2.4)

S20: três lentes, uma ultra angular (12 MP, f/2.2), uma grande angular (12 MP f/1.8) e uma teleobjetiva (64 MP f/2.0)

P40: três lentes, uma grande angular (50 MP, f/1.9), uma ultra-grande angular (16 MP, f/2.2) e uma teleobjetiva (8 MP, f/2.4)

A câmera do iPhone 11 entrega zoom óptico de 2x e digital de até 3x, além de gravar vídeos em até 4K. Já o S20 tem zoom óptico de 3x e um ‘super zoom de resolução’ de 30x. Com o aparelho da sul-coreana, é possível gravar vídeos em até 8K. O P40, por sua vez, possui zoom óptico de 3x, um zoom híbrido de 5x e máximo de até 30x, com gravação em vídeo de qualidade até 4K.

Câmera frontal

iPhone 11: 12 MP, f/2.2

S20: 10 MP, f/2.2

P40: 32 MP, f/2.0

Um detalhe aqui é que a Samsung incorporou um recurso que permite alternar a gravação entre a câmera traseira e a frontal, algo que antes podia ser visto apenas no iPhone 11. A Huawei, porém, sai na frente por ter uma câmera com maior quantidade de megapixels e também maior abertura, o que permite fotos melhor iluminadas, mesmo em ambientes escuros.

Bateria

iPhone 11: 3.110 mAh

S20: 4.000 mAh

P40: 3.800 mAh

Não muito distantes uma da outra, a bateria do iPhone entrega uma potente opção de ‘carregamento rápido’, que consegue obter uma carga de 50% em apenas 30 minutos. Já a Samsung mantém no S20 a interessante Wireless PowerShare, que permite o compartilhamento de bateria com outros dispositivos e uma opção de carregamento rápido para os adeptos dos carregadores sem fio. O P40 também oferece a opção de carregamento rápido sem fio, mas é necessária uma capa específica para o celular.

Tela

iPhone 11: 6,1 polegadas (LCD, 1.792 x 828 pixels)

S20: 6,2 polegadas (Amoled, 3.200 x 1.440 pixels)

P40: 6,1 polegadas (OLED, 2.340 x 1080 pixels)

A maior diferença aqui é provavelmente o aproveitamento da tela: enquanto a Apple mantém seu entalhe retangular, a sul-coreana traz sua câmera em um pequeno entalhe com formato de ‘furo’. Além disso, a Samsung tem uma quantidade de pixels muito superior ao rival - a diferença do topo de tela também é notória: a Apple aposta em LCD, tecnologia já defasada em aparelhos topo de linha. Para competir, a Huawei veio com um meio termo em questão de número de pixels.

Opções de armazenamento e memória

iPhone 11: 64GB, 4GB de RAM/ 128GB, 4GB de RAM/ 256GB, 4GB de RAM

S20: 128GB, 8GB de RAM

P40: 128GB, 8GB de RAM

Nesse quesito, o Galaxy S20 traz como diferencial a possibilidade de expansão do armazenamento por meio de um cartão de memória de até 1TB. Por outro lado, há menos flexibilidade quanto a variedade de espaço já embutido. O P40 libera espaço extra de 256GB, mas apenas pelo nano memory card (NM), tecnologia desenvolvida pela chinesa que ocupa o espaço do segundo nanochip.

Preço

iPhone 11: a partir de R$ 5 mil

S20: a partir de R$ 4.950

P40: € 799, cerca de R$ 4.411 pelo câmbio atual

Ainda não há preço certo para o P40 no Brasil. Se o aparelho seguir o padrão do P30, poderá ter um preço competitivo no País. Versão mais simples da última família da Huawei, o P30 Lite chegou ao mercado nacional por R$ 2,5 mil.