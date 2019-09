John G. Mabanglo/EFE Apple anunciou o iPhone 11 em evento nesta terça

Nesta terça-feira, 10, a Apple anunciou seus três novos modelos de iPhone – smartphones topo de linha que vão disputar mercado com celulares como o Galaxy S10 e o Galaxy Note 10, da Samsung, e o Huawei P30.

Os aparelhos premium trazem à indústria as tecnologias de smartphones mais avançadas, como as câmeras triplas. Para ajudar na sua pesquisa antes de comprar um celular, reunimos aqui as principais características desses modelos.

Câmera traseira

iPhone 11 Pro: três lentes, uma angular (12 MP, f/1.8), uma grande angular (12 MP, f/2.4) e também uma teleobjetiva (12 MP, f/2.0)

S10 e S10+: três lentes, uma angular (12 MP, f/1.5-2.4), uma grande angular (16MP, f/2.2) e também uma teleobjetiva (12 MP, f/2.4)

Huawei P30: três lentes, uma angular (40 MP, f/1.8), uma grande angular (16 MP, f/2.2) e também uma teleobjetiva (8 MP, f/2.4)

Na internet, já tem gente chamando o design de disposição da câmera tripla do iPhone 11 Pro de “cooktop”, barbeador elétrico ou até mesmo uma imitação das orelhas do Mickey. Na prática, o aparelho segue uma tendência de toda a indústria de smartphones, que usa várias lentes diferentes articuladas como uma só, para melhorar a captura da imagem. O Huawei P30 se destaca pelos 40 MP da lente angular, equanto algumas lentes da Samsung têm abertura de foco superior. No entanto, é bom lembrar: hoje, a tecnologia de fotografia nos celulares não se segura apenas nas lentes, mas também nos programas utilizados pelas fabricantes para processar as imagens.

iPhone 11 Pro Max: três lentes, uma angular (12 MP, f/1.8), uma grande angular (12 MP, f/2.4) e também uma teleobjetiva (12 MP, f/2.0)

Note 10 e 10+: três lentes, uma angular (12 MP, f/1.5-2.4), uma grande angular (16 MP, f/2.2) e também uma teleobjetiva (12 MP, f/2.1)

Huawei P30 Pro: quatro lentes, uma angular (40 MP, f/1.6), uma grande angular (20 MP, f/2.2), uma teleobjetiva (8MP, f/3.4) e uma última responsável por detecção de profundidade.

Para além dos pixels, todos os celulares topo de linha estão usando software na câmera. A partir de inteligência artificial, o aparelho toma decisões para a melhor foto com base num banco de imagens cheio de exemplos para cada situação. Vale destacar que o P30 Pro é um dos mais potentes do mercado em questão de zoom: ele tem um zoom óptico de 5x, híbrido de 10x e digital de 50x. Com o tecnologia, é possível tirar fotos de longa distância sem deixar de capturar detalhes. Confira aqui fotos tiradas com o zoom do P30 Pro.

Câmera frontal

iPhone 11 Pro: 12 MP, f/2.2

S10 e S10+: 10 MP, f/1.9

Huawei P30: 32 MP, f/2.0

A câmera frontal do iPhone é capaz de fazer vídeos em slow motion e fazer até selfies em câmera lenta. Mais uma vez, o celular da chinesa Huawei se destaca no número de megapixels da câmera de selfies.

iPhone 11 Pro Max: 12 MP, f/2.2

Note 10 e 10+: 10 MP, f/2.2

Huawei P30 Pro: 32 MP, f/2.0

Um dos destaques do iPhone 11 Pro, da Apple, é a possibilidade de gravar pela câmera frontal e pela traseira simultaneamente – algo que as outras fabricantes ainda não conseguiram. É uma função específica, mas pode ser muito bacana para gravar entrevistas ou vídeos de conversas entre duas pessoas.

Helvio Romero/Estadão O Huawei P30 Pro chegou ao Brasil em maio

Bateria

iPhone 11 Pro: 3190 mAh

S10: 3400 mAh

S10+: 4100 mAh

Huawei P30: 3650 mAh

Os aparelhos S10 da Samsung são acompanhados de um recurso interessante, chamado de Wireless PowerShare, que permitirá que os dispositivos da linha S10 funcionem também como carregadores de outros dispositivos. Para isso, basta ativar o modo no menu correto e aproximar do Galaxy S10 o aparelho que precisa ser carregado: os fones de ouvido Galaxy Buds também podem ser carregados desta forma. Interessante ressaltar que a bateria do iPhone pode ser menor que a dos rivais, mas não menos eficiente – uma vez que a Apple controla o software do iOS, ela pode fazer integrações entre sistema e hardware que as outras duas marcas não conseguem.

iPhone 11 Pro Max: 3500 mAh

Note 10: 3500 mAh

Note 10+: 4300 mAh

Huawei P30 Pro: 4200 mAh

A Apple afirma que a bateria do iPhone 11 Pro Max dura cinco horas a mais que a do iPhone XS Max, lançado no ano passado.

Tela

iPhone 11 Pro: 5.8 polegadas (OLED)

S10: 6.1 polegadas (AMOLED)

S10+: 6.4 polegadas (AMOLED)

Huawei P30: 6.1 polegadas (OLED)

A tela do iPhone 11 Pro manteve o tamanho do iPhone XS Max, seu antecessor. As três marcas, vale citar, usam tanto o design de "tela infinita" como uma tecnologia de tela semelhante, o OLED/AMOLED. Aqui, vai do gosto, do bolso e do tamanho das mãos de cada usuário.

iPhone 11 Pro Max: 6.5 polegadas (OLED)

Note 10: 6.8 polegadas (AMOLED)

Note 10+: 6.3 polegadas (AMOLED)

Huawei P30 Pro: 6.47 polegadas (OLED)

O visual da tela do iPhone mudou pouco, mantendo o entalhe retangular para a câmera frontal – a concorrência já apresenta soluções menos invasivas, como o entalhe de ‘furo' do Note 10.

Samsung O Galaxy Note 10 é o primeiro celular da Samsung sem entrada para fones de ouvido

Opções de armazenamento e memória

iPhone 11 Pro:

64GB, 6GB de RAM

256GB, 6GB de RAM

512GB, 6GB de RAM

S10:

128GB, 8GB de RAM

512GB, 8GB de RAM

S10+:

opção extra de 1TB com 12GB de RAM

Huawei P30:

64GB, 8GB de RAM

128GB, 6GB de RAM

128GB, 8GB de RAM

256GB, 8GB de RAM

Aqui, as três fabricantes têm especificações bastante parecidas – de novo, o iPhone tem especificações que parecem inferiores à primeira vista, mas podem se revelar tão eficientes quanto às dos rivais por conta da integração entre sistema operacional e hardware. O S10+ se destaca pelo armazenamento de 1TB, algo ainda não alcançado pelas rivais – mas que será usado de fato apenas por poucos usuários, bastante exigentes. Vale a pena pensar se você é um deles antes de decidir pela compra.

iPhone 11 Pro Max:

64GB, 6GB de RAM

256GB, 6GB de RAM

512GB, 6GB de RAM

Note 10:

256GB, 8GB de RAM

Note 10+:

256GB, 12GB de RAM

512GB, 12GB de RAM

Huawei P30 Pro:

128GB, 6GB de RAM

128GB, 8GB de RAM

256GB, 8GB de RAM

512GB, 8GB de RAM

Nesse quesito, os celulares de nível superior não trazem grandes novidades na comparação entre si – vai mais do bolso e da decisão em outras categorias. Vale lembrar que memória RAM é algo bem importante ao ser considerado para quem gosta de jogar ou editar vídeos no celular.

Preço

iPhone 11 Pro: a partir de US$ 1 mil

S10: a partir de R$ 4.999

S10+: a partir de R$ 5.499

Huawei P30: a partir de € 799

Os valores de cada modelo variam de acordo com a capacidade de armazenamento. O Huawei P30 ainda não está à venda no mercado brasileiro

iPhone 11 Pro Max: a partir de US$ 1,1 mil

Note 10: a partir de R$ 5,3 mil

Note 10+: a partir de R$ 6 mil

Huawei P30 Pro: a partir de R$ 5,5 mil

Os iPhones chegam ao Brasil ainda este ano – ainda não foi revelada a data de lançamento nem o preço.