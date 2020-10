Apple/Reprodução Em cinco cores, o iPhone 12 pode ser encontrado em preto, branco, vermelho, verde e azul

Finalmente chegou o novo iPhone: a Apple apresentou o iPhone 12 em evento virtual nesta terça-feira, 13. Pela primeira vez, o aparelho terá suporte à tecnologia 5G, que promete mais velocidade. A nova linha tem quatro modelos e custará a partir de US$ 700, podendo chegar até US$ 1.100 nas versões mais sofisticadas. Ainda não há informações sobre preço e data de lançamento no Brasil.

Durante o evento virtual nesta terça, o presidente executivo da Apple, Tim Cook, disse que o iPhone 12 é o começo de uma nova era para o iPhone. "O 5G vai trazer uma nova era de downloads, uploads, games e vídeo. As redes 5G são mais avançadas por ter menor latência e menos congestionamento de redes". Ele pontuou também que a tecnologia ajuda a proteger a privacidade e a segurança, já que não será preciso se conectar em Wi-Fi públicos.

Tradicionalmente, a Apple anuncia três modelos. Neste ano, porém, a fabricante de Cupertino anunciou uma nova versão compacta do celular, o iPhone 12 mini, que custará US$ 700. Os outros modelos, o iPhone 12, o iPhone 12 Pro e o iPhone 12 Pro Max, custarão respectivamente a partir de US$ 800, US$ 1.000 e US$ 1.100.

O iPhone 12 e o iPhone 12 mini serão lançados em 13 de novembro nos Estados Unidos. As versões Pro estarão disponíveis para pré-venda nesta sexta e começam a ser vendidos no dia 23 nos EUA.

Os modelos Pro trazem telas maiores, além de câmeras mais sofisticadas. Neste ano, o destaque para a linha mais profissional está em um novo sensor, chamado de LiDAR, que permite rastrear como a luz se reflete em ambientes, tendo uma visão 3D do mundo. Funciona para fotos e vídeos, e também para realidade aumentada.

Sem carregador

A Apple trouxe durante o evento uma notícia importante para os consumidores. A partir de agora, a empresa vai parar de mandar carregadores dentro das caixas dos celulares: será preciso comprar um carregador à parte quando você comprar um iPhone.

A Apple afirma que a decisão tem caráter ecológico, visando reduzir a emissão de carbono, já que permite que mais iPhones sejam enviados em cada frete, além de reduzir a mineração de metais usados para o carregador. Nas redes sociais, muitos usuários criticaram a medida dizendo que há uma intenção comercial por trás do "discurso ecológico".

Apple/Reprodução O iPhone 12 Pro é mais um aparelho da família apresentada pela Apple nesta terça

Tela

Os modelos de iPhone 12 possuem tela de OLED, com duas vezes mais pixels (pontos na tela) do que o iPhone 11. Assim como o iPhone 11, o aparelho mantém a franja no topo da tela, para incluir a câmera frontal e os sensores de reconhecimento facial.

A Apple diz que reduziu ainda mais as bordas da tela no iPhone 12, fazendo um celular 16% mais leve e 11% mais fino. O celular terá corpo de alumínio e, segundo a Apple, a tela se tornou ainda mais resistente: não é mais "vidro", é um "escudo cerâmico", desenvolvido pela empresa em parceria com a Corning, empresa especializada em telas de celular. É mais resistente do que qualquer vidro de celular.

A tela do iPhone 12 e do iPhone 12 Pro é de 6,1 polegadas, enquanto a da versão mini é de 5,4 polegadas. Já no iPhone Pro Max o tamanho do visor é de 6,7 polegadas, que, segundo a Apple, é maior tela já colocada em um iPhone.

Processamento

A nova linha de iPhones da Apple funciona com o novo chip da Apple, o A14 Bionic. É o primeiro chip construído para um smartphone com transistores de 5 nanômetros.

São 11,8 bilhões de transistores dentro de um pequeno chip: quanto menor o transistor, mais transistores cabem num mesmo espaço. O motor neural, de inteligência artificial, agora tem 16 núcleos, enquanto o iPhone 11 tinha 8.

Câmeras

No iPhone 12, a câmera tem duas lentes principais, uma angular e outra grande-angular, de 12 MP (megapixels). O sistema de câmeras também possui recursos de inteligência artificial e "fotografia computacional" que, segundo a Apple, "turbinam tudo aquilo que o olho vê".

As fotos, porém, atingem outro nível nos modelos Pro. O iPhone 12 Pro e no Pro Max possuem câmera traseira tripla, com 12 MP. Além da angular e da grande-angular presentes no iPhone 12, há ainda uma teleobjetiva e o sensor LiDAR (é o novo buraco que aparece no conjunto das lentes traseiras).

A nova teleobjetiva (a câmera que dá zoom, em termos populares) agora tem 65 mm. No iPhone 11 eram 52mm, o que significa que é possível tirar fotos mais focadas. O iPhone 12 Pro terá a primeira câmera a gravar em Dolby Vision HDR, um sistema que hoje é usado apenas por grandes estúdios como a Netflix.

Cores

O iPhone 12 e o iPhone 12 mini virá em cinco cores: preto, branco, vermelho, verde limão e azul. Já as versões Pro estarão disponíveis em quatro cores: azul, prata, preto e dourado.