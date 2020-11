Apple Os preços vão de R$ 7 mil a R$ 14 mil, dependendo da versão escolhida e da quantidade de armazenamento

Quem quiser comprar um iPhone com 5G este ano no Brasil vai ter que colocar a mão no bolso. Nesta sexta-feira, 6, a Apple anunciou os preços e a data de lançamento dos novos iPhones 12 no País.

Os quatro aparelhos – 12 mini, 12, 12 Pro e 12 Pro Max – poderão ser comprados por aqui a partir do dia 20 de novembro, com preços que vão de R$ 7 mil a R$ 14 mil, dependendo da versão escolhida e da quantidade de armazenamento. Inicialmente, a empresa havia divulgado que apenas dois modelos – 12 mini e 12 Pro Max – chegariam ao mercado nacional no dia 20, mas decidiu incluir as versões “intermediárias” no lançamento local.

É um salto significativo para o preço dos iPhones – no ano passado, o modelo mais barato da Apple por aqui custava R$ 5 mil (iPhone 11, com 64 GB de armazenamento). A alta é significativa ao longo de toda a linha de produtos: no ano passado, o modelo mais caro do iPhone 11 Pro Max custava R$ 9,6 mil. Neste ano, será de R$ 14 mil.

Confira a seguir o valor de cada produto:

iPhone 12 mini

64 GB: R$ 6.999

128 GB: R$ 7.499

256 GB: R$ 8.499

iPhone 12

64 GB: R$ 7.999

128 GB: R$ 8.499

256 GB: R$ 9.499

iPhone 12 Pro

128 GB: R$ 9.999

256 GB: R$ 10.999

512 GB: R$ 12.999

iPhone 12 Pro Max

128 GB: R$ 10.999

256 GB: R$ 11.999

512 GB: R$ 13.999

iPhone 12: veja principais características do novo smartphone da Apple









Foto: EFE Nesta terça-feira, a Apple anunciou quatro novos aparelhos em evento realizado em sua sede na Califórnia, entre eles o iPhone 12 e o iPhone 12 Mini. Com versão menor e conectividade 5G, os novos modelos são mais leves e mais finos que seus anteriores. Foto: EFE O iPhone 12 custará a partir de US$ 800 nos Estados Unidos – o modelo com 256 GB chega a custar US$ 979. Já o iPhone 12 Mini, versão compacta do aparelho, custará a partir de US$ 700. Foto: Apple O iPhone 12 e o iPhone 12 Mini serão lançados em 13 de novembro nos Estados Unidos. No Brasil, os aparelhos ainda não possuem data de chegada ao mercado. Foto: Apple O iPhone 12 e iPhone 12 Mini vão seguir a tendência de seus antecessores e estarão disponíveis em versões mais coloridas. Serão cinco cores: preto, branco, vermelho, verde limão e azul. Foto: EFE A grande novidade ficou pelo anúncio da primeira linha de celulares da Apple com suporte à rede 5G, que promete mais velocidade. A partir do iPhone 12, todos os modelos terão capacidade para a tecnologia. Foto: Apple A Apple trouxe durante o evento uma notícia importante para os consumidores. A partir de agora, a empresa vai parar de mandar carregadores dentro das caixas dos celulares: será preciso comprar um carregador à parte quando você comprar um iPhone. A Apple afirma que a decisão tem caráter ecológico, visando reduzir a emissão de carbono. Foto: EFE Os modelos de iPhone 12 possuem tela de OLED, com duas vezes mais pixels (pontos na tela) do que o iPhone 11. Assim como o iPhone 11, o aparelho mantém a franja no topo da tela, para incluir a câmera frontal e os sensores de reconhecimento facial. No iPhone 12, a tela tem tamanho de 6,1 polegadas, enquanto a da versão mini é de 5,4 polegadas. Foto: Apple A nova linha de iPhones da Apple funciona com o novo chip da Apple, o A14 Bionic. No armazenamento, o iPhone 12 e o iPhone 12 Mini estão disponíveis nas versões de 64GB, 128GB e 256 GB. Foto: Apple O A14 Bionic é o primeiro chip construído para um smartphone com transistores de 5 nanômetros. São 11,8 bilhões de transistores e motor neural, de inteligência artificial, com 16 núcleos — o iPhone 11 tinha 8. Foto: Apple No iPhone 12 e iPhone 12 Mini, o conjunto de câmeras tem duas lentes principais, uma angular e outra grande-angular, de 12 MP (megapixels). O sistema também possui recursos de inteligência artificial e "fotografia computacional" que, segundo a Apple, "turbinam tudo aquilo que o olho vê". Foto: Apple Segundo a Apple, a bateria dos novos modelos, que pode ser carregada por indução, foi feita para durar. No iPhone 12 é prometida uma carga de até 11 horas diretas de streaming de vídeo e 65 horas de áudio. No iPhone 12 Mini, pouco muda — são até 10 horas de streaming de vídeo e 50 de áudio. Foto: Apple Outra novidade nos novos modelos de iPhone é o MagSafe. Com corpo magnético, a traseira do iPhone 12 e iPhone 12 Mini funcionam como um ímã, e pode se conectar com carregadores, capinhas de celular e compartimentos, como carteiras e porta-cartões, por exemplo.

Segundo a companhia, a desvalorização do real frente ao dólar nos últimos meses contribuiu para a alta. "A Apple define os preços em dólares americanos e depois os ajusta internacionalmente, levando em conta as taxas de câmbio, impostos e outros custos de distribuição que podem variar por produto e país”, declarou a companhia, em nota enviada à imprensa.

A alta fica ainda mais sensível quando se considera que os novos aparelhos vêm sem carregador em suas caixas – hoje, o item é vendido no Brasil por R$ 200. A medida, anunciada pela Apple em outubro, é bastante polêmica e está sendo observada por entidades de defesa do consumidor, como a Fundação Procon-SP, que busca entender se a prática configura venda casada.

É necessário, ponderar, porém, as inovações incluídas no aparelho deste ano. Os novos iPhones terão pela primeira vez suporte à tecnologia 5G, que promete mais velocidade. A nova linha também funciona com o novo chip da Apple, o A14 Bionic.

Os modelos Pro trazem telas maiores, além de câmeras mais sofisticadas. Neste ano, o destaque para a linha mais profissional está em um novo sensor, chamado de LiDAR, que permite rastrear como a luz se reflete em ambientes, tendo uma visão 3D do mundo. Funciona para fotos e vídeos, e também para realidade aumentada.