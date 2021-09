Apple A aposta deste ano foi no armazenamento e no item que mais faz sucesso entre os usuários do aparelho: as câmeras

A Apple apresentou nesta terça-feira, 14, seus novos aparelhos para 2021: os iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Em lançamento tradicional no mês de setembro, a gigante californiana trouxe algumas novidades em relação aos seus modelos do ano passado, mas não causou nenhuma revolução na família. Se as especificações passaram um pouco pelo o que já tínhamos visto, o preço chamou a atenção, como sempre, no evento. No Brasil, o modelo mais simples não sai por menos de R$ 6 mil, enquanto a versão mais cara do aparelho chega a R$ 15,5 mil na loja da Apple.

A aposta deste ano foi no armazenamento e no item que mais faz sucesso entre os usuários do aparelho: as câmeras. Os modelos iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max, por exemplo, chegam com uma opção de até 1 TB, com câmeras ainda em sistema triplo, com lentes ligeiramente maiores.

Outro item que a Apple traz como novidade — somente nas versões Pro — é a taxa de atualização de tela. Nos modelos de 2021, o recurso pode chegar até 120 Hz, sendo controlado automaticamente pela demanda na atividade do celular. A ferramenta, porém, não é nova no mercado.

A Samsung já havia trazido a mesma especificação na família Galaxy S21, enquanto na Motorola, a linha Edge 20 chega a ter taxa de atualização de até 144 Hz.

O Estadão fez um comparativo entre os novos celulares da Apple e seus potenciais rivais: a linha Galaxy S21 e a linha Motorola Edge 20, ambas lançadas no primeiro semestre de 2021.

