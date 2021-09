Apple iPhone 13 foi lançado nesta terça-feira, 14

O lançamento dos novos modelos de iPhone 13 vieram com pompa mas sem muita circunstância — ou melhor, sem muitas novidades que fizessem os fãs vibrarem com a versão 2021. Mantendo a maior parte das características do seu antecessor, o iPhone 13 tentou inovar no posicionamento das câmeras, na capacidade de armazenamento e no desempenho da tela.

Se você precisa de espaço, por exemplo, as versões Pro possuem até 1 TB de armazenamento. Para uma resposta mais rápida em games — um segmento que a Apple parece explorar a partir do modelo deste ano — as versões Pro também trouxeram uma taxa de atualização dinâmica que chega até 120 Hz.

Para quem não pode ter os modelos mais potentes da família, os iPhone 13 e iPhone 13 mini viram opção interessante. Eles têm o mesmo sistema duplo de câmera de 12 megapixels (MP), a mesma câmera frontal, também de 12 MP, e a mesma carinha do iPhone 12, com as laterais mais achatadas e cromadas.

Com opções de cores diferentes e preços a partir de R$ 1 mil mais caros, o fato é que o iPhone 13 está entre nós e, inevitavelmente, vai entrar na régua de comparação quando o assunto é pesquisar um novo smartphone. Além disso, a escolha fica mais complexa porque a Apple mantém à venda modelos lançados em temporadas anteriores. Assim, o Estadão preparou um comparativo para você entender as diferenças todos os modelos que a empresa comercializa por aqui.

*É estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani