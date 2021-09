Brendon Thorne/Bloomberg iPhone 12, lançado em 2020, ganhou conexão ao 5G

A Apple vai realizar nesta terça-feira, 14, seu tradicional evento de setembro, em que a empresa costuma revelar novos modelos de celular – assim como aconteceu em 2020, a conferência será virtual por conta da pandemia. Além do iPhone 13, é esperado que a fabricante apresente atualizações nas linhas de relógio inteligente e fones de ouvido sem fio.

Como todos os anos, a estrela da ocasião deve ser o iPhone, principal produto da marca. Porém, rumores indicam que o novo celular não deve trazer grandes diferenças em relação ao iPhone 12. No ano passado, entre outras novidades, o celular ganhou a possibilidade de conexão 5G, um design inspirado no iPhone 4 (com laterais mais achatadas) e quatro novos tamanhos: o iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max.

Neste ano, a Apple deve manter o anúncio do novo smartphone em quatro tamanhos diferentes. Especialistas esperam que o iPhone 13 tenha um entalhe menor na tela e visores com taxa de atualização de 120 Hz, própria para games por trazer uma navegação mais fluida e confortável aos olhos.

É esperado também que as câmeras de todos os modelos do iPhone 13 recebam o sensor espacial LiDAR (atualmente presente somente no iPhone 12 Max), utilizado principalmente em realidade aumentada e na detecção de profundidade em ambientes. De acordo com vazamentos de modelos de testes de fabricantes, as duas lentes traseiras do iPhone 13 devem ser posicionadas na diagonal, possibilitando que todos os smartphones recebam o novo sensor.

O lançamento possivelmente atacará o calcanhar de Aquiles do iPhone: a Apple pretende expandir o tamanho das baterias do novo aparelho para garantir maior independência de energia fora da tomada. Além disso, o analista Ming-Chi Kuo, conhecido por antecipar diversas novidades da Apple, afirmou no domingo que todos os iPhones terão 128 GB como armazenamento mínimo de memória, abandonando os 64 GB vistos no iPhone 12 mini e iPhone 12 – os modelos Pro e Pro Max do futuro iPhone 13 poderão ter até 1 TB de memória, quase dobrando a capacidade máxima atual, de 512 GB.

Segundo a agência de notícias Bloomberg, o iPhone 13 pode receber um recurso que deixa a tela sempre ligada, com as horas e algumas notificações acesas o tempo inteiro, como um relógio – a ferramenta foi apresentada em 2020 no Apple Watch Series 6.

Novos acessórios

No palco do evento, o iPhone deve dividir espaço com aparelhos vestíveis, categoria que ultrapassou no último trimestre a receita obtida pela empresa com Macs e iPads, chegando ao faturamento de US$ 8,8 bilhões.

O novo relógio inteligente da empresa deve se chamar Apple Watch Series 7. Diferentemente do iPhone 13, o aparelho pode receber uma mudança radical no design. De acordo com a Bloomberg, o corpo arredondado que a Apple usa no dispositivo desde a primeira versão será substituído por telas e bordas retangulares. A tela do aparelho também pode crescer em tamanho, resultando em 16% a mais de pixels na tela do relógio – o novo Apple Watch deve ter dimensões de 41 mm e 45 mm (na versão anterior, eram 40 mm e 44 mm). Ainda não se sabe, porém, se a mudança no visual impactará a compatibilidade com pulseiras antigas.

Recursos como temperatura corporal e rastreamento da glicose no sangue, soprados por rumores nos últimos meses, não devem aparecer no novo relógio – a novidade provavelmente ficará para próximas versões.

Há a expectativa de que a Apple apresente um novo modelo dos fones de ouvido sem fio AirPods. Os aparelhos, de acordo com rumores, podem ter hastes mais curtas, corpo arredondado e um estojo de carregamento mais achatado, com bateria 20% maior. Em nota a investidores no fim de semana, o analista Ming-Chi Kuo disse que os novos fones se chamarão AirPods 3 – segundo ele, a empresa pode continuar a vender os AirPods atuais a um preço mais baixo.

No evento, a Apple deve anunciar ainda as datas de lançamento dos sistemas operacionais iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey.

Vem aí

Os novos modelos de iPad e MacBook devem ficar para um próximo evento da empresa em outubro.

Seja como for, alguns rumores sobre os aparelhos já circulam no mercado. O novo iPad Mini deve trazer design de borda infinita, melhorias em processamento e uma tela maior, entre 8,5 a 9 polegadas. Além disso, a empresa provavelmente vai sumir com o botão “home” e incluir um leitor de impressão digital no botão de ligar e desligar o aparelho. Já o novo MacBook Pro pode trazer o chip M1X, a continuação do M1, lançado em 2020 no MacBook Air, Mac Mini e iMac.