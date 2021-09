Apple O iPhone 13 Pro é finalizado em aço escovado e vem nas cores cinza espacial, dourado, prateado e azul. O painel tem taxa de atualização ajustável, que a Apple batizou de ProMotion. Nas telas, o iPhone 13 Pro vem com 6,1 polegadas, enquanto o iPhone 13 Pro Max chega com tela de 6,7 polegadas

A Apple apresentou nesta terça-feira, 14, seus quatro novos modelos de iPhone: o iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro e o iPhone 13 Pro Max. Com a chegada dos novos produtos, a empresa atualizou o catálogo de aparelhos e alguns modelos antigos deixarão de ser comercializados.

Tanto no Brasil como no exterior, a chegada dos iPhones novos fez com que a Apple deixasse de vender oficialmente os iPhones 12 Pro, 12 Pro Max e iPhone 12 Mini. Os dois modelos já não estão disponíveis no site da marca e a intenção é que, quem procura um celular mais avançado e com câmeras mais potentes vá direto aos modelos de 2021. Quem quiser encontrá-los terá de procurar no varejo ou em operadoras.

Já o iPhone 12 continua no portfólio da empresa, juntamente com o iPhone SE 2020, lançado em 2020, e o iPhone 11. No site, já é possível ter informações sobre os modelos iPhone 13, iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max com preços que começam em R$ 6,6 mil e podem chegar à R$ 15,5 mil. Todos os modelos já estão à venda no site da empresa.

Dispositivos ficarão sem o iOS 15?

Neste ano, todos os aparelhos que já receberam o iOS 14 estão contemplados com a nova atualização. Portanto, nenhum modelo está excluído da lista. O modelo mais antigo, o iPhone 6S, de 2015, ganhou mais um ano de vida, portanto.

As novidades incluem um FaceTime com recursos como isolamento de voz e compatibilidade com Android, um Modo Não Perturbe mais customizado e aplicativo de Fotos mais 'profissional' na hora de criar memórias.

Anunciados na edição online da Worldwide Developers Conference, a WWDC, em junho, o iOS 15 da Apple foi lançado em um evento online em junho, juntamente com outros sistemas operacionais da marca: iPadOS 15, watchOS 8 e macOS Monterey. Saiba o que achamos do novo iOS 15 neste texto.

Confira a lista de dispositivos compatíveis com iOS 15:

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max (2020)

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max (2019)

iPhone XS Max e iPhone XS (2018)

iPhone XR (2018)

iPhone X (2017)

iPhone 8 e iPhone 8 Plus (2017)

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (2016)

iPhone SE (ambos)

iPhone 6s e iPhone 6s Plus (2015)

iPod touch (7.ª geração, de 2019)