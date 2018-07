AP Photo Novo smartphone da Apple, o iPhone 7 começou a ser vendido em 16 de setembro em 28 países ao redor do mundo. Modelo chega ao Brasil em 11 de novembro.

O iPhone 7 finalmente ganhou preços no Brasil: a partir desta sexta-feira, 4, diversas operadoras e sites de e-commerce iniciaram a pré-venda do aparelho por aqui, com preços que vão de R$ 3,5 mil (iPhone 7, com 32 GB de armazenamento) a R$ 4,9 mil (na versão mais turbinada, iPhone 7 Plus com 256 GB de armazenamento).

O lançamento oficial do aparelho, porém, está marcado para a próxima semana. Se os iPhones ainda continuam sendo um dos modelos mais caros do mercado, a boa notícia é que eles chegam mais em conta ao Brasil do que as últimas versões do smartphone da Apple – os iPhones 6S e 6S Plus, lançados em novembro de 2015. É a primeira vez que isso acontece desde que o iPhone começou a ser vendido no Brasil, em 2008.

Vale lembrar que a versão mais básica do iPhone 6S, com 16 GB de memória, chegou ao Brasil com preço de R$ 4 mil em novembro de 2015.

Conheça 10 novidades do iPhone 7 e do Apple Watch 2











Mais uma vez, a Apple anunciou dois modelos de iPhone: o 7 e o 7 Plus. Mais "básico", o iPhone 7 vai custar a partir de US$ 649; já o iPhone 7 Plus vai ser vendido a partir de US$ 769. Os dois aparelhos entram em pré-venda na sexta-feira, 9, e começam a ser vendidos em 28 países no dia 16 de setembro. Não há previsão para o Brasil. Os novos iPhones terão cinco cores: prata, ouro, rosa dourado e duas versões de preto – uma metalizada, e a outra mais brilhante, chamada em inglês de "jet black". Em termos de design, o aparelho mudou muito pouco para o iPhone 6S, versão anunciada em setembro de 2015. As principais mudanças são a internalização das antenas e o fim da entrada para fone de ouvido. O iPhone 7 não terá entrada para fones de ouvido -- ou melhor, não tem a entrada tradicional, chamada por aí de mini-jack. Em seu lugar, você poderá conectar fones de ouvido através da entrada de energia do iPhone 7. Isso, porém, vem com um custo: não será possível carregar o aparelho e ouvir música ao mesmo tempo. O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus têm resistência à prova d'água e à poeira, com certificação IP 67. Isso significa que é possível deixar o aparelho a uma profundidade de 50 metros por até 30 minutos sem danos para seu funcionamento. O iPhone 7 Plus, como previsto, terá duas lentes diferentes na câmera traseira. Já o iPhone 7 terá apenas uma. A câmera frontal terá 7 MP, enquanto a câmera traseira terá 12 MP, abertura de foco 1.8 e um elemento de lentes com seis partes. Outra novidade interessante: os dois aparelhos contarão com um software de aprendizado de máquina da Apple, para identificar objetos importantes em uma imagem. A partir de agora, tanto o iPhone 7 como o iPhone 7 Plus terão estabilização óptica de imagem. Ótima notícia para suas fotos de balada. Os dois aparelhos terão três versões no que diz respeito ao armazenamento: 32 GB, 128 GB e 256 GB. É o fim da linha para a versão de 16 GB. Além disso, o iPhone 6 está descontinuado a partir de hoje. Agora, a Apple venderá apenas cinco modelos do iPhone: SE, 6S, 6S Plus, 7 e 7 Plus. Além disso, o 6S e o 6S Plus vão perder a versão de 16 GB, e ficarão apenas com 32 GB e 64 GB. O botão Home (quer dizer, o único botão na frente do iPhone) também foi totalmente redesenhado. Ele vai vibrar no lugar de clicar, e poderá entender diferentes tipos de pressão. É uma mudança interessante. O novo processador do iPhone 7 é o A10 Fusion, com 3,3 bilhões de transistors. Sua performance é 50% melhor do que a do A9. "É o chip mais potente que já vimos num smartphone", diz Phil Schiller, executivo da Apple. Foto: Reuters Entre os novos modelos do Apple Watch 2, há também uma opção feita em parceria com a fabricante de artigos esportivos Nike

O aparelho será vendido em seis versões no Brasil, nos modelos 7 e 7 Plus, com 32 GB, 128 GB ou 256 GB de armazenamento (confira abaixo todos os preços). No mercado brasileiro, o iPhone 7 será vendido em cinco cores: preto, preto brilhante, prata, ouro e rosa dourado.

Nova versão. O novo aparelho da Apple apresentou poucas mudanças em relação ao modelo anterior. O aparelho se tornou resistente à água e à poeira em sua nova versão, tecnologia já disseminada entre os concorrentes, como a Samsung e Lenovo. Outra novidade foi o processador, que promete tornar o smartphone mais rápido e com menor consumo de bateria. A câmera ganhou novo sensor e conjunto de lentes, mas manteve a resolução em 12 megapixels – a mesma desde 2014.

A mudança mais radical, entretanto, foi o fim da tradicional entrada para fones de ouvido, o que causou revolta entre os usuários. Quem comprar o iPhone 7 terá de usar apenas fones com fios ou modelos que se conectam via Bluetooth da própria marca. No evento, a empresa anunciou um novo fone de ouvido sem fio, chamado AirPods. “Tivemos coragem de mudar para algo mais moderno”, justificou o vice-presidente de marketing da Apple, Phil Schiller, no evento. “Nossa visão é de que o futuro será sem fio.”P

Preço dos seis modelos de iPhone 7 no Brasil:

iPhone 7 32 GB — R$ 3.499

iPhone 7 128 GB — R$ 3.899

iPhone 7 256 GB — R$ 4.299

iPhone 7 Plus 32 GB — 4.099

iPhone 7 Plus 128 GB — R$ 4.499

iPhone 7 Plus 256 GB — R$ 4.899