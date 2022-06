Issei Kato/Reuters iPhone 7 sobrevive com iOS 15 e não vai mais receber atualizações da Apple

O novo sistema operacional do iPhone, o iOS 16, que foi anunciado na última semana, trará como novidade a maior personalização já vista na tela de bloqueio, segundo a Apple. Será possível mudar cores, layout, temas e a forma como aparecem as notificações - entre outras ferramentas. Nem todos os dispositivos, porém, estarão aptos a receber a novidade.

Usuários com o novo sistema poderão ver uma ideia similar ao que a Apple já faz com o Apple Watch, que permite customizar a interface do aparelho (as “watchfaces”). Além disso, o modo Focus ganha agora uma atualização para deixar o usuário ainda mais concentrado nos afazeres e a carteira digital da empresa ganha um recurso conhecido por aqui: o Pay Later. Similar a um parcelamento, a operação se dá totalmente pelo sistema da Apple, sem terceiros, e deve surgir como um potencial rival para as fintechs.

Como de costume, nem todos os aparelhos da marca são elegíveis e, neste ano, a Apple não vai mais oferecer suporte para um dos celulares mais populares no Brasil: o iPhone 7. Com isso, o modelo de 2016 fica preso ao último sistema operacional da empresa, o iPhone 15, lançado em meados de 2021.

Confira a lista dos dispositivos que não receberão a atualização:

iPhone 7 e iPhone 7 Plus (2016)

iPhone SE (1ª geração)

iPhone 6s e iPhone 6s Plus (2015)

iPod touch (7.ª geração, de 2019)

Ainda não há datas para a disponibilidade dos sistemas para os usuários, mas a chegada do iOS 16 deve acompanhar o lançamento do iPhone 14, tradicionalmente em setembro.