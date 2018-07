O iPhone 8 e seu "irmão mais velho", o iPhone 8 Plus, chegam ao Brasil nesta sexta-feira, 3. Os aparelhos, que já estão em pré-venda desde o fim de outubro, serão vendidos nas lojas oficiais da Apple, em lojas de varejo físicas e online, além das lojas de operadoras em todo o País. Junto com o iPhone X, que ainda não tem data para chegar ao País, os aparelhos marcam os dez anos do lançamento da primeira versão do iPhone por Steve Jobs.

iPhone 8 no Brasil: tudo o que você precisa saber

O que há de novo?

Os dois novos modelos trazem basicamente o mesmo design da versão 7, lançada no ano passado. A principal diferença no design é o corpo em alumínio, coberto com um vidro resistente tanto na parte frontal, como na traseira. Eles continuam a ter proteção à prova d'água e de poeira, como na versão anterior.

Os novos smartphones também são mais potentes, usando o chip A11, que tem seis núcleos de processamento. Segundo a Apple, isso fará com que os smartphones sejam 70% mais rápidos que o iPhone 7 e iPhone 7 Plus, atualmente no mercado, mas mais eficientes em termos de consumo de energia.

Na prática, a empresa está tentando convencer os usuários de que os novos modelos terão uma bateria com maior duração que as versões anteriores, mas é preciso esperar os primeiros testes para confirmar que há uma vantagem real.

A câmera traseira dos dois dispositivos fotografa com resolução de 12 megapixels e ganhou estabilização óptica. Além disso, o iPhone 8 Plus ganhou novos sensores e oferece abertura de lente de f/1.8 e f/2.8. A câmera dupla do iPhone 8 Plus traz um novo recurso que permite ajustar a luminosidade do rosto em retratos. Os dois modelos do dispositivo tem câmera frontal de 7 megapixels.

Quanto custa?

O iPhone 8, que tem tela de 4,7 polegadas, será vendido por preços entre R$ 4 mil e R$ 4,8 mil, para as versões de 64 GB e 256 GB de armazenamento, respectivamente.

Já o iPhone 8 Plus, com tela de 5,5 polegadas e câmera dupla traseira, pode ser comprado por preços entre R$ 4,6 mil e R$ 5,4 mil, dependendo do espaço de armazenamento.

Ficou mais caro comprar a versão mais básica do iPhone: no ano passado, o modelo mais simples do iPhone 7, com 32 GB de armazenamento, chegou ao mercado brasileiro por R$ 3,5 mil. Nos Estados Unidos, o iPhone 8 é vendido a US$ 679.

Haverá filas para comprar o iPhone 8 no Brasil?

Segundo apurou o Estado, não são esperadas grandes filas em lojas que iniciarão a venda do produto nesta sexta-feira, 3. Assim como nos últimos anos, a Apple, os varejistas e operadoras não planejam eventos especiais de lançamento, nem abrir as lojas em horários especiais para receber os interessados em comprar o smartphone primeiro no País.

Ainda assim, a reportagem do Estado vai acompanhar a movimentação na loja oficial da Apple no Shopping Morumbi, em São Paulo, na manhã desta sexta-feira, 3. A loja deve abrir às 10h da manhã, horário de abertura do centro comercial.

Nas lojas de comércio eletrônico, incluindo a loja oficial da Apple, a venda do dispositivo deve começar a partir das 0h desta sexta-feira, 3.

E o iPhone X?

O iPhone X, smartphone mais avançado da linha da Apple, ainda não tem data para chegar ao Brasil. Esta semana, porém, o aparelho teve seu preço divulgado: ele vai custar a partir de R$ 7 mil no País. O mesmo aparelho é vendido por US$ 999 nos Estados Unidos, um preço já considerado alto. Isso significa que, caso você queira comprar o modelo, é melhor viajar do Brasil para os EUA. Com o anúncio do preço, o Brasil voltou ao topo do ranking de países que tem o iPhone mais caro do mundo.

O design do iPhone X, que marca os dez anos do iPhone, tem um ar nostálgico, com bordas arredondadas, que lembram a primeira geração do iPhone, anunciada por Steve Jobs, em 2007. Tanto a tela como a parte traseira do smartphone são recobertas por vidro ultraresistente. Trata-se do primeiro iPhone a vir com tela de OLED (diodo emissor de luz orgânico, na sigla em inglês) e é o smartphone da Apple com maior resolução da imagem já lançado (2.436 x 1.135 linhas de pixels). A tecnologia é chamada pela fabricante de Super Retina Display.

Na parte interna, o smartphone traz o processador A11 Bionic, com seis núcleos e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). Ela será necessária, por exemplo, para processar imagens do novo recurso de reconhecimento facial do iPhone, chamado de FaceID. Com a ajuda de um conjunto de sensores e da câmera frontal do dispositivo, o usuário poderá desbloquear a tela do smartphone apenas olhando para ela -- será possível, também, desbloquear a tela com apenas um toque na tela, caso o usuário não queira usar a nova tecnologia.

Quais as diferenças entre o iPhone 8 e o iPhone X?

Foto: REUTERS/Stephen Lam Na última semana, a Apple lançou os novos modelos de iPhone. Além dos já esperados iPhone 8 e 8 Plus, a companhia de Cupertino anunciou também o novo iPhone X, que promete uma revolução na indústria com sua tela gigantesca. No entanto, além da diferença de preço, o que diferencia o iPhone 8 do iPhone X? Confira na galeria. Foto: REUTERS/Stephen Lam O diferencial do iPhone X é sua tela de 5,8 polegadas, a maior já lançada pela Apple. O aparelho também é o primeiro da empresa a usar a tecnologia OLED (presente nos dispositivos Samsung), que garante mais contraste e vivacidade de cores nas imagens. O iPhone 8 e 8 Plus, no entanto, mantiveram as telas Retina HD de 4,7 e de 5,5 polegadas já vistas na linha do iPhone 7. Foto: Jim Wilson/The New York Times Em termos de espessura, o iPhone X perde para o iPhone 8, que tem 7,3 milímetros contra os 7,7mm do novo modelo. O grande feito do X, contudo, foi conseguir uma tela gigantesca sem ter que aumentar o corpo do dispositivo. Devido à ausência de bordas, o aparelho conseguiu uma tela de 5,8” num corpo de 146,6mm X 70,9mm. O iPhone 8 Plus, cuja tela tem 5,5”, apresenta um display muito maior, com 158,4mm x 78,1mm. Foto: Bloomberg/David Paul Morris Em comum, todos os novos iPhones trazem o chip A11 Bionic, que possui seis núcleos e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). Com o processador potente, a Apple trouxe para o iPhone X o Face ID, novo recurso de segurança que substitui o sensor de impressão digital. Além disso, a nova tecnologia de reconhecimento facial 3D possibilitou a criação de um novo recurso: os animojis. O iPhone 8 e o 8 Plus só trazem o processador A11, mas não são compatíves com os novos recursos e mantiveram o sensor de digitais no botão home. Foto: REUTERS/Stephen Lam Em termos de câmera, a principal diferença está no fato de o iPhone X e o iPhone 8 Plus possuírem câmera traseira dupla de 12 megapixels com uma lente grande-angular e outra teleobjetiva, enquanto o iPhone 8 possui uma lente única de 12 MP. A Apple promete que as fotos do X, no entanto, serão melhores que a do 8 Plus porque possuem o recurso de estabilização óptica e também permitem o “Modo Retrato”, que desfoca o fundo da imagem. A câmera frontal dos três aparelhos é de 7MP e possui abertura f/2.2. Foto: Stephem Lam/Reuters A Apple não divulga a capacidade de bateria de seus dispositivos, mas garante que os novos iPhone 8 e 8 Plus possuem a mesma capacidade do iPhone 7 e 7 Plus, respectivamente. Já o iPhone X, segundo a empresa, possui uma bateria maior que garante duas horas a mais de duração que a do iPhone 7. Outra novidade foi que agora os três dispositivos, que possuem a parte traseira coberta com vidro, podem ser carregados sem fio. Em termos de design, o iPhone X se diferencia do 8 e 8 Plus. Com sua tela infinita que recobre quase a parte frontal inteira, o X se destaca especialmente por sua lateral cromada. Sem botão de home, com câmera dupla na vertical e com uma reentrância no topo da tela para dar lugar aos sensores do Face ID, o novo iPhone pode não agradar os fãs mais tradicionais da empresa. Os iPhones 8 e 8 Plus, por outro lado, inovaram pouco em relação ao iPhone 7, trazendo como diferença o corpo em aço e a traseira coberta em vidro. Foto: Jim Wilson/The New York Times Em termos de resistência, os três novos dispositivos mantêm o selo IP67, que garante proteção contra poeira e água (meia hora debaixo d'água por até 30 minutos). O iPhone X será vendido a partir de US$ 999 nas cores prata e cinza. O iPhone 8 e 8 Plus serão vendidos respectivamente por US$ 699 e US$ 799 e estão disponíveis nas cores prata, cinza e dourado.

Como o iPhone 8 e o 8 Plus se sai contra seus principais rivais?

Foto: Jim Wilson/The New York Times Nesta terça-feira, 12, a Apple lançou os novos iPhone 8 e 8 Plus. Além deles, como era esperado, a empresa mostrou o novo iPhone X, que promete revolucionar o mercado de smartphones. Veja como os novos iPhones se saem na comparação com os principais concorrentes do mercado. Foto: REUTERS/Stephen Lam O primeiro aparelho apresentado foi o iPhone 8. A principal novidade é que o dispositivo, assim como sua versão Plus, possui design em alumínio revestido com vidro. Ele possui tela HD Display de 4,7 polegadas, carregamento sem fio e o novo processador A11, que tem seis núcleos — dois dedicados a performance e quatro dedicados a alta eficiência. Sua câmera ganhou sensores melhores, mas continua com uma única lente de 12 MP na traseira. A Apple promete que o dispositivo é o melhor aparelho já feito para vídeo, já que faz gravações a 60 fps com resolução 4K (Ultra HD). O iPhone 8 será vendido em dois tamanhos: 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 699. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O iPhone Plus traz as mesmas características de design do iPhone 8. A principal diferença está na sua tela, que tem 5,5”. A câmera traseira também repete o diferencial do 7 Plus, com duas lentes de 12 megapixels. O dispositivo também possui o processador A11 e está com as câmeras preparadas para realidade aumentada. Ele será lançado em versões de 64 GB e 256 GB, a partir de US$ 799. A pré-venda começa em 15 de setembro e os dois aparelhos começarão a ser vendidos no dia 22. Foto: AP Photo/Marcio Jose Sanchez O novo iPhone X, lançado para celebrar os dez anos de iPhone, tem tela de 5,8 polegadas, um pouco maior que a do iPhone 8 Plus, mas traz um design arredondado quase sem bordas. Além disso, o botão Home, que permite voltar para a tela inicial do dispositivo, desapareceu no novo modelo. A tela e a traseira são recobertas com vidro ultra resistente, e este é o primeiro aparelho da marca a vir com telas OLED. Na parte interna, o smartphone traz o processador A10 Bionic, com dois núcleos de processador e uma nova tecnologia de aprendizado de máquina embutida no chip (neural engine). O usuário poderá desbloquear o aparelho somente ao olhar para a tela, mesmo no escuro. O smartphone chega com a nova versão do sistema operacional iOS 11 e será vendido nas cores preto e cinza. O iPhone X vai custar US$ 999. Foto: REUTERS/Kim Hong-Ji O Galaxy S8, lançado em março deste ano, é o principal concorrente do novo iPhone 8. Sua tela é Super Amoled e tem 5,8 polegadas. Assim como o iPhone 8, o S8 possui uma única câmera traseira de 12 MP e câmera frontal de 5MP. Seu processador é um Exynos de oito núcleos e sua memória RAM é de 4GB. Quanto ao preço, o S8 saiu nos EUA por US$ 840 (US$ 160 a menos que o iPhone X) e chegou ao Brasil por R$4 mil. Foto: AP/Richard Drew O Galaxy Note 8 vem com uma tela “infinita” Super Amoled de 6,3 polegadas e resolução Quad HD. O Note é o primeiro aparelho da Samsung a vir com câmera dupla traseira — cada uma com 12 megapixels. A Apple já tinha implementado a tecnologia no iPhone 7 Plus e manteve no novo iPhone 8 Plus. A câmera frontal do Note possui resolução de 8MP, contra 7MP do iPhone 8 Plus. O Note 8 possui bateria de 3.300 mAh, processador de 2,3 GHz com oito núcleos e vem com 6GB de memória RAM. Nos Estados Unidos, é vendido a partir de US$ 930. Foto: REUTERS/Beck Diefenbach O smartphone do Google possui uma tela Amoled menor que a do novo iPhone X, com 5,5 polegadas contra as 5,8” do novo aparelho. Sua câmera não é dupla, mas também traz uma resolução de 12MP na traseira e de 8 na frontal. Seu processador é o Snapdragon 820 e sua memória RAM tem 4GB. O smartphone, que ainda não é vendido no Brasil, custa US$ 650 nos Estados Unidos. Foto: Lenovo Assim como o aparelho do Google, o Moto Z2 Force possui uma tela Amoled de 5,5”. Sua câmera traseira é única e apresenta 12 megapixels de resolução, enquanto a frontal tem 5MP. O dispositivo traz a “tela inquebrável”, que a Lenovo afirma não trincar ou estilhaçar, e os seus módulos. Em compensação, os novos iPhone 8 e X apresentam design feito em vidro ultra resistente, apesar de não ter sido revelado muito sobre a tecnologia ainda. O processador do Moto Z2 Force é o Qualcomm Snapdragon 835 e sua memória RAM é de 6GB. No Estados Unidos, o preço estimado do aparelho varia de US$730 a US$810. Foto: Asus Assim como o Pixel XL e o Moto Z2 Force, o ZenFone 4 Pro da Asus apresenta uma tela Amoled de 5,5 polegadas, menor que a de 5,8” do novo iPhone X. Em relação à câmera, o dispositivo da Asus perde por não ter câmera traseira dupla, mas apresenta uma única de 13 megapixels. Seu processador é o Qualcomm Snapdragon 630 e sua memória RAM é de 6GB. Oficialmente, ainda não se sabe o preço do smartphone, que deve chegar ao Brasil em outubro.

