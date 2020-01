Andrew Burton/The New York Times iPhone SE, lançado em 2016, foi o último celular da Apple voltado para preços mais baratos

Se você é uma das pessoas que achou o preço dos novos iPhones salgado, fique atento: uma alternativa pode estar a caminho. Isso, porque uma versão mais barata do celular pode ser lançada em breve, segundo informou a agência de notícias Bloomberg. Segundo fontes, o smartphone começaria sua produção em fevereiro e pode ser anunciado já em março deste ano.

Desde o iPhone SE, modelo mais econômico lançado em 2016, a Apple não investia em uma opção paralela às linhas de evolução de iPhones. Agora, a empresa pensa em voltar com componentes mais em conta, para oferecer um produto que seja mais acessível financeiramente ao consumidor.

Em setembro do ano passado, o jornal japonês Nikkei já noticiava rumores de que um novo iPhone, com proposta de um menor custo final, chegaria ao mercado. De acordo com o veículo, o celular terá a maioria dos componentes que a Apple usa nos modelos novos, mas com uma tela de LCD mais barata, para manter os preços baixos. Ainda, a tela seria de 4.7 polegadas, do mesmo tamanho do iPhone 8, lançado em 2017.