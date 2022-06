Apple A primeira novidade apresentada foi a nova configuração da tela de bloqueio do iPhone

Próximo sistema operacional do iPhone, o iOS 16 estará disponível não só para os celulares mais novos com tela infinita, mas também para os mais antigos da Apple — apelidados informalmente de "iPhone de botão" por conter a biometria de digitais Touch ID. O sistema foi apresentado nesta segunda-feira, 6, durante a WWDC, evento anual da companhia para desenvoldedores.

O iOS 16 trará como novidade a maior personalização já vista na tela de bloqueio, segundo a empresa. Seá possível mudar cores, layout, temas e a forma como aparecem as notificações. A novidade é similar ao que já faz o Apple Watch, que permite customizar a interface do aparelho (as “watchfaces”).

Além disso, o modo focus ganha agora uma atualização para deixar o usuário ainda mais concentrado nos afazeres e a carteira digital da empresa ganha um recurso conhecido por aqui: o Pay Later. Similar a um parcelamento, a operação se dá totalmente pelo sistema da Apple, sem terceiros, e deve surgir como um potencial rival para fintechs.

O novo sistema chegará para o iPhone 8 (2017) até modelos mais recentes, como o iPhone 13 (2021). Com menos de 3 GB de memória RAM, os modelos 6S (2015), SE (2016) e 7 (2016) perderam compatibilidade, ficando parados no iOS 15 (apresentado no ano passado).

A previsão é que o iOS 16 seja lançado ao público no final deste ano. Até lá, versões de teste devem circular entre desenvolvedores que desejam otimizar seus aplicativos e usuários que querem se antecipar à novidade. A partir de julho, a versão beta poderá ser encontrada por profissionais que queiram trabalhar com o desenvolvimento de ferramentas compatíveis com o sistema da Apple.

O lançamento para o público geral deve coincidir com o lançamento dos novos iPhones, tradicionalmente em setembro desse ano.