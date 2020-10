Apple O convite da Apple parece se referir à velocidade da tecnologia 5G

Em 2020, a Apple rompeu com uma tradição de mais de uma década ao não apresentar um novo modelo de iPhone na primeira quinzena de setembro. A culpa é da pandemia, que afetou o ciclo de planejamento e produção do aparelho. Mas o anúncio deve estar próximo: a fabricante de Cupertino tem um evento online marcado para esta terça-feira, 13, a partir das 14h (horário de Brasília). A expectativa, é claro, fica por conta do novo iPhone – segundo analistas, deve ser o iPhone 12. No entanto, é possível que a companhia de Tim Cook apresente mais novidades.

Entre elas, estão sendo bastante citados por analistas itens como novos fones de ouvido Bluetooth, um modelo do Mac com chip próprio da empresa, o Apple Silicon, e até mesmo uma caixa de som conectada. Outro item que é citado são os AirTags, espécie de etiquetas rastreáveis com GPS – ventilado há anos, o dispositivo já faz quase parte do folclore entre os fãs da empresa. No texto a seguir, você confere mais detalhes sobre os produtos que a Apple deve lançar nesta terça-feira.

iPhone 12

O tema do evento desta terça-feira é “Hi, Speed” – “oi, velocidade”, em tradução literal. Segundo especialistas, é uma menção a dois anúncios importantes que a Apple fará no modelo deste ano. Um são os novos chips A14 – já presentes nos iPads revelados em setembro, os processadores trazem avanços significativos para a velocidade dos aparelhos.

Outro é o 5G: após anos de espera, a Apple finalmente deve lançar um celular com a nova tecnologia de conexão móvel de quinta geração. (Vale lembrar que Samsung, Huawei e Motorola já oferecem modelos com a tecnologia há pelo menos um ano e meio, ao menos no exterior). Somados ao iOS 14, um dos mais revolucionários sistemas da Apple nos últimos anos, o novo iPhone 12 pode ser o mais inovador em algum tempo.

Apple Novo iOS 14 traz grandes mudanças para o sistema da Apple – mas várias delas já estavam presentes no Android

Segundo analistas, esta também será a primeira vez que a Apple lança quatro modelos diferentes de iPhone. Mais simples, o iPhone 12 poderá ter tela de 5,4 polegadas ou 6,1 polegadas. Já o iPhone 12 Pro deverá vir em 6,1 polegadas e 6,7 polegadas. Além do tamanho, os modelos devem ter diferenças importantes na câmera, na bateria e na quantidade de memória RAM.

Além disso, analistas também apontam que os aparelhos podem vir com uma caixa menos recheada, sem fones de ouvido ou carregador – seria uma forma de manter o custo do aparelho “baixo”, considerando que muitos usuários da Apple já possuem os fones e o carregador vindos em aparelhos anteriores. Para mais detalhes sobre como pode ser o iPhone 12, veja o nosso texto especial.

Apple Silicon e um novo Mac

Em junho, após anos de espera, a Apple finalmente revelou ao mundo seu chip Apple Silicon, feito com arquitetura ARM – a mesma usada em quase todos os chips de smartphones e tablets no mundo. O Apple Silicon, no entanto, será usado nos computadores Mac e marca o fim de uma parceria longeva da empresa de Tim Cook com a Intel, que cuidava dos chips até então.

Em junho, a empresa disse que ia mostrar mais sobre o novo chip em outubro, possivelmente até um novo computador. As especulações até o momento apontam para os extremos: o Apple Silicon poderá ser usado em um Mac bastante simples ou então em uma nova versão do MacBook, um dos computadores mais ambiciosos da empresa.

AirTags

Ventilada há muitos anos, as AirTags podem finalmente dar o ar de sua graça no evento desta terça-feira. Vazamentos e relatórios mostram que o dispositivo – uma espécie de etiqueta GPS que pode ser presa a qualquer item – deve finalmente ser anunciado. É uma ideia interessante para ver como a Apple entra no universo de internet das coisas. Mas será mesmo?

HomePod mini

Há anos, a Apple lançou sua primeira caixa de som conectada, o parrudo HomePod. A empresa, no entanto, não convenceu os consumidores – hoje, o mercado é praticamente dominado por Amazon e Google, donos dos sistemas Alexa e Google Assistant. Há poucos detalhes disponíveis, mas vários relatórios dão conta de que a Apple pode anunciar um modelo mais barato, chamado HomePod mini, para tentar brigar de fato com as outras duas gigantes.

AirPods Studio

Outra novidade que deve surgir nesta terça-feira é o AirPods Studio: segundo o site 9to5Mac, trata-se do primeiro modelo de fone "de cabeça" da Apple. O modelo, que traz cancelamento de ruído, deve agradar quem trabalha com áudio ou pratica esportes e deve ter preços que chegam aos US$ 350.

Seu principal diferencial para os outros fones da Apple é mesmo o design: com desenho retrô, ele é o primeiro fone "grandalhão" da empresa, que também é dona da marca Beats – esta sim, conhecida por seus fones que cobrem o ouvido dos usuários.

Outra novidade do aparelho pode ser a presença de sensores que detectam o uso do dispositivo, parando, assim, a reprodução da música ou do áudio automaticamente,. No caso dos AirPods Studio, os sensores vão detectar se o aparelho está no pescoço ou na cabeça do usuário.

Outros sensores vão trabalhar na distribuição dos canais de áudio para os fones direito ou esquerdo, o que garante a qualidade do som, não importa qual lado do fone seja usado. Indicados para uso profissional, alguns ajustes, como aumento ou diminuição de graves e agudos, também poderão ser feitos na reprodução de áudio quando os AirPods Studio estiverem conectados em computadores Mac ou algum dispositivo iOS.