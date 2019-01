Stephen Lam/Reuters Depois de vendas frustradas fora dos EUA, Apple vai rever preço de iPhone no exterior

Os iPhones vendidos fora dos Estados Unidos podem ficar mais baratos nos próximos meses. O presidente executivo da Apple, Tim Cook, disse em entrevista à agência de notícias Reuters nesta terça-feira, 29, que a empresa está estudando recalcular o valor dos aparelhos em alguns mercados.

Cook disse que, nos últimos meses, a Apple tem avaliado a situação econômica de países cuja moeda é desvalorizada frente ao dólar, como é o caso do Brasil. Nesses países, a variação cambial aumenta o preço dos aparelhos, impactando nas vendas e na receita da companhia.

"Quando você olha para as moedas estrangeiras e particularmente para os mercados que enfraqueceram no ano passado, os aumentos no preço do iPhone foram obviamente maiores", disse Cook à Reuters. "Avaliamos a condição macroeconômica em alguns desses mercados, decidimos voltar a ser mais compatíveis com nossos preços locais, na esperança de ajudar as vendas nessas áreas".

O mercado internacional é de suma importância para a Apple. Segundo o relatório financeiro divulgado nesta terça, as vendas internacionais representaram 62% da receita da companhia no trimestre encerrado em dezembro de 2018.

O executivo não divulgou quais países serão contemplados com a revisão do valor dos smartphones, nem quando isso acontecerá, porém. No Brasil, os três modelos mais recentes, iPhone XR, XS e XS Max são vendidos a R$ 5,2 mil, R$ 7,3 mil e R$ 10 mil respectivamente desde novembro do ano passado. Há alguns anos, o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo.