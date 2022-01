Brendon Thorne/Bloomberg - 13/11/2020 Até então, só era possível realizar o desbloqueio com máscara pelo Apple Watch

Quem usa o desbloqueio facial do iPhone certamente sentiu dificuldades ao usar o recurso durante a pandemia: quando o rosto está de máscara, o Face ID não funciona. Após reclamações de usuários, a Apple está desenvolvendo uma ferramenta que realiza a autenticação mesmo quando a pessoa está usando protetores faciais. A informação é do site americano MacRumors.

Até então, só era possível realizar o desbloqueio com máscara pelo Apple Watch. Segundo o MacRumors, na primeira versão teste do iOS 15.4 há uma tela que pergunta se você quer usar o Face ID enquanto veste uma máscara – o aparelho, porém, avisa que a função tende a reduzir a segurança, já que a autenticação será menos precisa.

Ainda não há previsão de lançamento, mas já se sabe que o recurso não estará disponível para todos os aparelhos. O site americano 9to5Mac afirma que a ferramenta será restrita ao iPhone 12 e ao iPhone 13.

Para ativar o Face ID com máscara, o usuário terá de acessar os ajustes do iPhone e escolher a opção “Usar o Face ID com máscara”.