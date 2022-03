Edgar Su/Reuters Apple realiza evento nesta terça-feira

Em seu primeiro evento do ano, a Apple anunciou nesta terça-feira, 8, um novo modelo de iPhone SE, a versão "barata" do celular da empresa. Os novos iPhones SE, que não recebiam atualização desde 2020, agora serão equipados com 5G e terão o chip A15 bionic, o mesmo processador presente na família do iPhone 13, lançada no ano passado.

Segudo a Apple, o novo iPhone SE é 1,8 vezes mais rápido que o iPhone 8, modelo lançado em 2017. O aparelho chega com ferramentas semelhantes ao iPhone 13, como o scanner de textos a partir de imagens.

No evento, a Apple também lançou duas novas versões do iPhone 13 na cor verde. Os modelos estarão disponíveis nos Estados Unidos a partir do dia 18 de março, tanto para o iPhone 13 quanto para o iPhone 13 Pro.